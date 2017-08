Aujourd’hui, dans le cadre de nos efforts continus visant à améliorer la reconnaissance par les utilisateurs des sources d’actualités distribuées sur notre plate-forme, nous allons commencer à afficher les logos des éditeurs à côté des articles fournis dans les volets des recherches et des sujets populaires sur Facebook ([www.Facebook.com](http://www.facebook.com/)). Les éditeurs seront… Read more on […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...