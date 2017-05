Facebook a sélectionné 60 finalistes parmi les centaines de candidatures reçues du Moyen-Orient et d’Afrique dans le cadre du concours Bots for Messenger. Le concours Bots for Messenger vise à reconnaître et à récompenser les développeurs capables de créer les robots les plus innovants pour Messenger. Les développeurs, réunis en équipes de trois personnes maximum, […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...