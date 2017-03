Faure Gnassingbé a reçu À Lomé Tewolde Gebremariam et Tony Blair

Lomé, le 29 mars 2017 - Le chef de l’Etat, Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé a reçu ce jour, M. Tewolde Gebremariam, Directeur Général de Ethiopian Airlines. Les discussions ont porté essentiellement sur le partenariat qui existe entre cette compagnie et Asky Airlines basée à Lomé. Le Togo ambitionne de devenir un hub non seulement dans le domaine du transport mais surtout une porte d’entrée vers les pays de l’hinterland.



A sa sortie d’audience, M. Tewolde Gebremariam qui était accompagné de M. Henok Teffera, Directeur d’Asky Airlines a déclaré : « l’objet de cette visite est le développement de Lomé et du Togo en général comme un hub de l’aviation, du tourisme, des grandes conférences et de la logistique ; Ce qui est entrain d’être fait grâce à Asky ». Il a ensuite ajouté : « Nous allons travailler ensemble avec le gouvernement et les différents acteurs concernés pour développer les infrastructures et services nécessaires un peu comme ce qui a été fait dans d’autres parties du monde à l’instar de Dubaï et Singapour ».



Le chef de l’Etat a également reçu en audience M. Tony Blair, ancien Premier ministre britannique accompagné d’une forte délégation. En février dernier, le Togo avait déjà reçu une délégation du Commonwealth. Notre pays envisage, dans un souci de diversification des partenariats, de faire partie de cette organisation régionale. La présence de l’ancien Premier ministre britannique au Togo devrait contribuer à faire avancer ce processus.