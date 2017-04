Federal-Mogul Motorparts lance les plaquettes de frein de Wagner QS™

Federal-Mogul Motorparts ([www.FMMotorparts.com](http://www.fmmotorparts.com/)), une division de Federal-Mogul LLC, a annoncé aujourd’hui le lancement des plaquettes de frein Wagner QS® pour véhicules commerciaux. La nouvelle gamme correspond aux attentes des ateliers de réparation et des opérateurs de flottes dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et dans la région du Conseil de… Read more on http://federal-mogul.africa-newsroom.com/press/federalmogul-motorparts-lance-les-plaquettes-de-...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...