Federica Mogherini à Paris pour réaffirmer le soutien de l'UE à la Libye, au Tchad et au Niger 

La Haute Représentante/Vice-Présidente Federica Mogherini participera lundi à la rencontre entre les chefs d'État et de gouvernement d'Allemagne, d'Espagne, de France et d'Italie ainsi que du Niger, du Tchad et de la Libye, organisée par la France à Paris.



Cette rencontre sera l'occasion de réaffirmer l'important soutien de l'UE à la Libye, au Tchad et au Niger pour le contrôle et la gestion maîtrisée des flux migratoires.



L'Union européenne et ses états membres suivent une approche conjointe de la gestion de la crise migratoire avec leurs partenaires africains, basée sur la coopération avec les pays partenaires, l'amélioration de la situation des migrants dans leur pays d'origine et le long des routes migratoires, l'assistance pour les retours volontaires et l'ouverture de voies d'immigration légales et sûres vers l'Europe, également à travers la réinstallation de ceux qui ont besoin de protection internationale.



La rencontre de Paris visera à combiner et renforcer ce soutien. Les images et vidéos de la rencontre, y compris de la conférence de presse conjointe qui la clôturera, seront disponibles sur EbS.