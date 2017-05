Feïza Ben Mohamed : " N'allez pas à cette manif !"

Parlons un peu du burkini. L'été dernier, des associations ont usé de voies juridiques pour rétablir le droit, bafoué par des élus azuréens.



Après des semaines de polémiques et de crispations, le Conseil d'Etat tranche. L'interdiction est illégale et porte atteinte aux libertés.



La situation est revenue à la normale grâce entre autre au CCIF et à la LDH France. POINT FINAL ! Il n'y a pas lieu de manifester pour provoquer.



Si un millionnaire ou même un citoyen lambda veut se rendre utile, qu'il finance les recours juridiques sans faire de tapage inutile. Et si quelqu'un a envie de faire le buzz, qu'il s'inscrive à The Voice ou Secret Story et qu'il cesse d'instrumentaliser les citoyens...



Et sincèrement, pour avoir vécu cette histoire de l'intérieur, soyez sûrs que la raviver fera du mal aux deux cotés. N'allez pas à cette manif !



Et une dernière précision : quand vous payez une amende sans la contester, ça vaut acceptation d'un point de vue légal. Payer des amendes à tour de bras ne combat donc absolument pas une interdiction. C'est même l'inverse.