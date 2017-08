AFRIQUE Fête du 15 août 2017 à Brazzaville : un défilé militaire et civil sous le signe de la sobriété

Trois heures quinze minutes, c’est le temps qu’a duré le défilé militaire et civil de la fête du 15 août 2017 marquant le 57 ème anniversaire de l’indépendance du Congo. La grande innovation pour cette année, c’est l’absence des invités de marque. L’autorisation de commencer le défilé a été donnée à 10h45 minutes par le président Denis Sassou N’Guesso, après la revue des troupes dès son arrivée au boulevard Alfred Raoul à bord du « Command car ».

« Le sens du devoir et du sacrifice », c’est le thème choisi cette année pour le défilé militaire et civil du 15 août 2017 qui s’est déroulé dans la sobriété la plus totale. Le volet chef d’Etats étrangers, pour cette fois, a fait exception à la règle. Le temps étant au rendez-vous, la force publique et les forces vives congolaises ont martelé sur le macadam du boulevard Alfred Raoul plein à craquer où la guerre de positionnement dans l’espace a été visible entre commerçants à la sauvette et curieux venus tirer meilleure partie de cet événement phare de la fête de l'indépendance qu’ils retrouvent après sept ans d'absence.



Outre les les 21 coups de canons qui n’ont pas dérogé à la règle, ce défilé militaire et civil a connu quelques particularités. Il n’a duré que 45 minutes, 15 minutes de moins qu’à Madingou. Comme d’habitude, aucun avion de guerre n’a survolé le ciel congolais et dans l’ensemble l’organisation du défilé a été minutieusement étudiée avec des carrés très réduits.



Au niveau des administrations centrales, la nouveauté vient de la primature qui a défilé pour la première fois avec des uniformes bleus. Le Congo étant rentré dans la nouvelle république en 2015 à la faveur du référendum constitutionnel du 25 octobre, le poste de premier ministre a été ainsi crée et Clément Mouamba son locataire a été nommé le 13 avril 2016. C’est le premier défilé auquel son cabinet vient de prendre part.



Une autre innovation, c’est au niveau des forces vives où le défilé n’a duré que 2h30 minutes. Et du côté spectacle, les kimbanguistes ont volé la vedette avec la présence d’un tout petit fidèle de 8 ans qui a épaté la foule et le couple présidentiel grâce à ses pas suivant une chorégraphie bien élaborée. L’organisation des jeunes dynamiques (OJD) n’a pas également fait les choses à moitié. L' accoutrement à la sénégalaise de ses membres et la présence des bicyclettes ont rendu leur passage plus dynamique et cette association était d’ailleurs la seule qui a eu 4 carrés.



A noter que, la Bouenza est le dernier département du Congo qui a bénéficié du processus de modernisation des centres urbains avec le programme de municipalisation accélérée couplé au 56 ème anniversaire de la fête de l’indépendance nationale. Pour cette année, Brazzaville a repris ses droits après avoir abrité ces festivités en 2008, 2009 et 2010.





