Fibre optique : le Congo met le cap sur la réalisation du dernier kilomètre "last mile"

Au cours du séminaire ministériel, Léon Juste IBOMBO, a fait une présentation des avancées réalisées par le Congo en matière de communications électroniques. Dans son plaidoyer, le ministre congolais des postes et télécommunications Léon Juste IBOMBO s’est fait le devoir d'expliquer ce sur quoi son pays met le cap, à savoir la réalisation du dernier kilomètre ou « last mile ».



Il est question, à travers cette troisième phase du déploiement de la fibre optique, de faire bénéficier à toute la population des services de communication électronique. Par le biais d’un partenariat public-privé, il s’agira d’installer un Datacenter, prélude à de l’intranet gouvernemental et la création d’un incubateur et d’un Technopole.



Et Léon Juste IBOMBO a déduit que , ce dernier kilomètre, une fois atteint, permettra au Congo de réunir toutes les conditions de son arrimage au développement de l’économie numérique avant de souligner que, grâce à ces efforts déployés par le gouvernement, le Congo vibre à l’ère de l’internet très haut débit sur la quasi-totalité de son territoire..



En effet, la volonté affichée depuis 2004, par le président congolais, Denis Sassou-N’Guesso, est de faire des technologies de l’information et de la communication un catalyseur de la stratégie du pays de réduire la pauvreté. Et comme l'a précisé, Léon Juste IBOMBO, le secteur dont il a la charge occupe une place indispensable dans le partenariat gagnant-gagnant, entre le Congo et la Chine, élevé, actuellement au rang de partenariat stratégique global.



L'orientation du président Sassou N'Guesso qui a servi de boussole à l'action du gouvernement est celle d' « assurer la couverture nationale en matière de communication et des TIC afin de garantir un accès universel aux services de la téléphonie et à l’internet d’une part, et d’accélérer l’introduction du Congo dans la société de l’information, d’autre part », a renchéri le le ministre congolais



A ces assises de Chine, le ministre Léon Juste IBOMBO portait la veste du représentant de tous les participants du séminaire qui aura été un lieu de partage d’expérience entre la Chine et l’Afrique. Organisé en sessions thématiques et visites des infrastructures économiques de la Chine, ce rendez-vous du savoir a cimenté les bases du partenariat économique que la Chine entretient avec l’Afrique.



Au demeurant, le ministre Léon Juste IBOMBO a mis à profit son séjour en Chine pour échanger avec certains partenaires du Congo. C’est ainsi qu’il a été l’hôte de Doly ZHAING, vice-président de l’Inspur, une société chinoise nantie d’une expérience de près de 70 ans, dans le numérique. Le second qui a accordé son hospitalité à Léon Juste IBOMBO est DARREN ZHAO, président of middle East Africa Region de ZTE Shenzen.