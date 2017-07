Ficca 2017 : La Compagnie ivoirienne d’électricité décroche le prix spécial « effort client »

La Compagnie ivoirienne d’électricité (Cie) a décroché le prix spécial ‘’effort client’’ 2017, lors de la deuxième édition du Forum international de la culture client et de l'accueil (Ficca), tenu récemment à Abidjan. Cet événement qui a rassemblé environ une centaine de participants a constitué « une plateforme d’échanges, de réflexions et de partage sur l’accueil et la relation client en Côte d’Ivoire ».



Ainsi, à l’issue du baromètre national de la qualité de l'accueil client, ce prix spécial « effort client » a été décerné à la Cie parmi 95 sociétés, au regard de ces efforts d’innovations apportés pour la satisfaction du client. Notamment, l’introduction de nouveaux modes de paiement des factures via les réseaux de téléphonie mobile, etc.



A en croire la promotrice du Ficca, Mme Annick Koné : « Ce prix témoigne des efforts fournis par la Compagnie ivoirienne d’électricité (Cie), pour améliorer ses prestations et services au profit de sa clientèle ».



Pour Léa Muriel Guigui, responsable communication de la Cie, « la Cie, entreprise citoyenne met un point d’honneur sur la satisfaction des attentes et sollicitations du client, avec un accueil de qualité qui est un critère déterminant dans la relation entre le client et la société ». Non sans ajouter : « C’est également un enjeu des plus actuels, compte tenu du niveau d’exigences des clients de plus en plus élevé ».