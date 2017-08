Evènements Forum de la diaspora camerounaise : La diaspora se relance à Paris les 13, 14 et 15 octobre 2017

Alwihda Info | Par Le Comite d'Organisation du Forum - 22 Août 2017 modifié le 22 Août 2017 - 07:30

Le forum de la diaspora patriotique camerounaise était initialement prévu les 25, 26 et 27 mai à Ouagadougou sur le thème «stratégies et organisation de la diaspora camerounaise pour une contribution durable au changement socio-politique au Cameroun». Suite à des hésitations des autorités locales, le forum a été déplacé pour la Côte d’Ivoire en date du 26, 27, et 28 mai 2017, puis, interdit également par les autorités ivoiriennes. Il était question pour les participants de définir un cadre d’action de la diaspora pour contribuer à la transition politique au Cameroun. Après ces multiples tentatives d’Ouagadougou et d’Abidjan la diaspora patriotique camerounaise a décidé de relancer la tenue du « Forum de la Diaspora Camerounaise » à Paris, les 13-14-15 octobre prochains.

Le Forum de la Diaspora patriotique Camerounaise s’adresse à tous les Camerounais, de la diaspora principalement, mais aussi du Cameroun ainsi qu’aux amis du Cameroun. La situation du Cameroun se dégradant sans cesse, l’analyse de l’état du pays à la veille du Forum manqué de Ouagadougou et d’Abidjan n’a changé qu’en pire. Et les Camerounais, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur, sont unanimes : Il est temps de penser à un sursaut patriotique pour un changement réel au Cameroun !



Organisé du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 2017 à Paris, ce forum aura pour principal objectif d’identifier les véritables causes (diagnostic) de la désastreuse situation sociopolitique au Cameroun et de projeter des thérapeutiques viables pour un Cameroun nouveau, avec une insistance sur les solutions qui impliquent particulièrement la diaspora.



Le Comité d’organisation de ce Forum de la diaspora camerounaise regroupe pour l’essentiel des leaders et militants politiques et de la société civile, des intellectuels, des universitaires, des artistes, des journalistes, des hommes et des femmes entrepreneurs ou de culture, etc. A ceux-ci se sont greffés de nombreux mouvements et personnes rassemblés sous l’étiquette « Les amis du Cameroun ».



Par ce Forum, la diaspora patriotique camerounaise entend participer activement, malgré son éloignement physique du pays, à la construction des fondements démocratiques solides pour le Cameroun.



Le choix de la capitale française est une conséquence des manœuvres du régime de Yaoundé. En effet, les menaces de rupture diplomatique brandies par les postes consulaires camerounais aux autorités burkinabè, puis ivoiriennes pour empêcher la tenue du Forum à Ouagadougou et à Abidjan, démontrent la détermination des homologues du locataire d’Etoudi d’empêcher la tenue du Forum sur le sol africain. C’est donc pour ne pas poursuivre une partie de cache-cache de capitale africaine en capitale africaine que Paris a finalement été choisie. Cette ville offre plus d’assurance sur la possibilité de tenir ce Forum que la capacité de nuisance du régime contre la diaspora sera annulée. La diaspora patriotique camerounaise, qui a toujours voulu tenir ce Forum en Afrique, s’est donc résolue au repli tactique sur la France, choix de raison et non de cœur.



Sont invités à ce Forum, les représentants des organisations de la société civile, les organisations de la diaspora camerounaise et africaine, les intellectuels, universitaires, étudiants, journalistes, représentants d’ONG ou de partis politiques, Camerounais et amis du Cameroun. Les cadres et les artistes de la diaspora camerounaise et africaines sont également attendus.



Entre-temps, les contributions écrites au forum de Paris peuvent encore arriver jusqu’au 01er octobre 2017 à l'émail suivant : camerdiasporaforum2017@gmail.com



De même, les inscriptions pour participer au Forum sont ouvertes. Il suffit pour cela d’écrire un email à l’adresse ci-dessus mentionnée.



Pour plus de facilités d’organisation et notamment pour prévoir de bonnes conditions matérielles de travail, il est demandé aux participants de s’inscrire avant le 07 octobre. (Pour des raisons de sécurité nous devons connaitre d’avance tous les participants au forum. Les badges seront préparés et délivrés à tous).



Les organisateurs du Forum envisagent pour le moment accueillir au moins 150 personnes.



En attendant ce rendez-vous, l'heure est à la mobilisation générale pour la réussite de ce grand événement annuel qui s'annonce époustouflant au sein de la diaspora camerounaise.



La coordination du comité d'organisation



Pour plus d’informations, contacter :



Tél : +225 59 08 92 34 ---- +33 6 30 19 50 61 --- +32 466 65 36 96 Email : camerdiasporaforum2017@gmail.com



Site web du forum :www.da4c.net (en construction)



