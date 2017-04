Forum de la diaspora camerounaise des 25, 26 et 27 mai à Ouagadougou: Les choses se précisent

En dépit des nombreuses et diverses activités, recommandations et résolutions qui ont, par le passé, sanctionné les différentes grandes messes organisées par plusieurs associations de la diaspora, les Camerounais, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur, sont unanimes : Il est temps de penser à un sursaut patriotique pour un changement réel au Cameroun



L'organisation du forum de Ouagadougou (25-27 mai 2017)aura pour principal objectif de d’identifier les griefs par rapport à la situation sociopolitique au Cameroun et de projeter des thérapeutiques viables pour un Cameroun nouveau.



Aussi, la diaspora camerounaise continuera à attirer l’attention de la communauté nationale et internationale sur les maux qui minent le Cameroun, depuis des décennies.



À l’organisation de ce forum de la diaspora camerounaise, composée pour l’essentiel par des intellectuels, d’universitaires, d’artistes, de journalistes, d’hommes et de femmes d'affaires, de culture, de leaders politiques et de la société civile, etc. se sont greffés récemment de nombreux mouvements et personnes rassemblés sous l’étiquette « Les amis du Cameroun ».



La diaspora camerounaise voudrait participer malgré son éloignement à la construction des fondements démocratiques solides pour son pays



La capitale burkinabé a été choisie de manière démocratique par la diaspora camerounaise répartie sur les cinq continents et ce, à travers une plate-forme électronique. Kigali, Addis-Abeba ou Rome n’ont pas recueilli la majorité des voix exprimées a expliqué Jean Genestar Priso, président du Comité d’organisation du Forum.



En attendant, les contributions au forum de Ouagadougou selon les organisateurs sont encore attendus jusqu’au 10 Mai 2017 à l'émail suivant:infos@da4c.net



Public visé



Sont invités à ce Forum, tous les intellectuels, universitaires, étudiants, journalistes, représentants d’ONG, partis politiques, Camerounais et amis du Cameroun, etc. Des représentants des partis politiques Camerounais et africains, des représentants des organisations de la société civile, les organisations de la diaspora camerounaise et africaine, les hommes politiques, des cadres et des artistes de la diaspora camerounaise et africaines ont également attendus



Pour s'inscrire à ce forum international de la diaspora camerounaise, il suffit simplement de cliquer sur ce lien http://www.sicxappdev.com/DA4c



Combien de personnes sont attendues ?



Cette rencontre qui se fera désormais chaque année dans le pays choisi par la diaspora compte pour l'édition de cette année accueillir à Ouagadougou une fourchette d'environ 100 personnes.



En attendant les dates fatidiques du 24, 26 mai et 27 mai au Burkina Faso, l'heure est à la mobilisation générale pour la réussite de ce grand événement annuel qui s'annonce époustouflant au sein de la diaspora camerounaise.



Contact du comité d'organisation



Tel : +225 21355566 / Mobile: +225 07807842 / Fax: +225 21252437 / Email : infos@da4c.net



La Commission de communication du forum