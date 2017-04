France: "Abattre le front national en votant pour Emmanuel Macron", a souligné Hamon

Le résultat vient de tomber et les deux heureux candidats sont déjà connus des français qui ont fait leur choix dans le cadre de la démocratie. Il s'agit de Emmanuel Macron avec 23,7 et Marie Le Pen 21,7.

Désormais les deux candidats doivent présenter aux français des projets clairs et transparents pour convaincre. C'est une autre campagne qui commencera à partir de demain. Entre les deux candidats le choix de la France semble être clair car il est encore tôt pour un parti d'extrême droit d'être locataire de l'Élysée. Marie Le Pen perd un grand électorat d'origine étrangère estimé à 4 millions qu'elle n'a pas cessé de vilipender pendant toute sa campagne électorale. "J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs années" ainsi Benoit Hamon qui a ainsi reconnu sa défaite a donné des consignes claires à ses partisans pour voter Macron. Abattre le front national en votant pour Emmanuel Macron.