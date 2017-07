France Médias Monde adopte Wochit pour optimiser la production de ses vidéos numériques

New York, le 6 Juillet 2017- Dans le cadre du déploiement de sa stratégie de transformation numérique, qui inclut le développement de nouveaux modes narratifs de l’information en ligne, et notamment la vidéo mobile, France Médias Monde a adopté la plateforme de création vidéo Wochit. Cette plateforme permet à ses utilisateurs de créer des vidéos à la vitesse et au format requis à l’ère de la mobilité, pouvant être rapidement distribuées sur tous les sites et les réseaux sociaux.



Après plusieurs mois d’expérimentation de l’outil par les équipes de la rédaction du site rfi.fr, les vidéos ainsi réalisées ont généré des records d’engagements sur Facebook, et ont permis un développement significatif de leur volume. Wochit va désormais être plus largement répandu au sein des équipes numériques du groupe.



Premier groupe médias français à utiliser Wochit en plusieurs langues à grande échelle, France Médias Monde marque ainsi son élan novateur en termes de vidéos numériques, qui permettra l’enrichissement de ses offres en 2017 dans tous ses univers connectés et notamment ceux en langues étrangères. En 2016, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya enregistraient déjà en moyenne 45.5 millions de vidéos vues en ligne chaque mois, en 15 langues.



« Ce partenariat avec Wochit illustre le virage novateur pris par France Médias Monde dans un paysage numérique où les audiences s’informent de plus en plus par des formats vidéo adaptés à la consommation en mobilité » souligne Tony Andrès, responsable des plateformes partenaires numériques à France Médias Monde.



«Nous sommes ravis que France Médias Monde nous ait choisis comme partenaire pour les aider dans la production de nouveaux formats narratifs de l'information, avec des vidéos carrées et verticales, s’adressant à une audience sociale et habituée à consommer sur mobile», déclare Garrett Goodman, Vice President of Business Development EMEA de Wochit.