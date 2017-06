Au point de presse de ce jour, le porte-parole a fait les déclarations et répondu aux questions suivantes : […] 6 – République centrafricaine Q – Plus de 300 personnes sont mortes et 10 000 ont été déplacées en RCA depuis 2 semaines. Est-ce que les moyens de la MINUSCA sont suffisants et le mandat […]Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...