G5 Sahel : L'UA appelle les États membres à apporter des troupes et des ressources à la mission

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat s'est félicité de l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le déploiement d'une Force conjointe pour le groupe des cinq pour les États du Sahel (FC-G5S). Le Président a félicité l'appui de l'ONU qui fait écho au communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 13 avril 2017.



L'Union Africaine réitère l'importance du FC-G5S pour s'attaquer aux menaces persistantes d'extrémisme violent et de crimes transnationaux organisés, y compris l'armement, la drogue et la traite des êtres humains dans le but de protéger les civils et de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. À cet égard, l'UA salue de nouveau la résolution et les efforts soutenus des gouvernements du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Niger pour garantir la sécurité des vies et des biens de leurs citoyens.



Le Président de la commission Moussa Faki réaffirme l'engagement de l'UA à collaborer avec les gouvernements des pays du FC-G5S et de la communauté internationale pour le déploiement et la mise en œuvre immédiate du FC-G5S conformément au droit international, y compris les lois humanitaires internationales, les droits de l'homme et les lois sur les réfugiés.



Il appelle les États membres à apporter des troupes et des ressources à la mission et encourage l'adhésion à la Stratégie de l'UA pour le Sahel sur la promotion de la coopération régionale en matière de sécurité par l'échange d'informations, la sécurité à la frontière et les mesures de confiance entre les pays de la région.



Le Président souligne l'importance du soutien sans équivoque de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Il félicite la communauté internationale pour son soutien continu dans la lutte contre l'extrémisme violent et exprime sa reconnaissance à l'Union européenne pour son engagement financier et technique à l'appui du FC-G5S.