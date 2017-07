Gabon : Le ministre tchadien de la sécurité a pris part à une réunion de réconciliation en RCA

Le Ministre tchadien de la sécurité publique et l’immigration, Ahmat Mahamat Bachir a pris part, sur invitation de la commission de l'Union Africaine, à une réunion Ministérielle de l'Initiative Africaine pour la paix et la réconciliation en Centrafrique, ce lundi 17 juillet.



La réunion s'est tenue en présence notamment de Smaïl CHERGUI Commissaire Paix et Sécurité l’Union Africaine, de l’Ambassadeur Ahmad ALLAM-MI, Secrétaire Général de la CEEAC, George Rebelo Pinto Chicoti Ministre des Relations Extérieures de la République d’Angola, Jean Claude NGAKOSSO, Ministre des Affaires Etrangères et de la coopération de la République du Congo, Pacôme MOUBELET BOUBEYA, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de la Francophonie, de l’Intégration régionale, chargé des gabonais de l’étranger de la République Gabonaise, et Charles Armel DOUBANE, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Centrafricains de l’étranger de la République centrafricaine.



Les parties ont procédé à un examen approfondi de la situation en Centrafrique. Elles ont félicité le Président Pr Faustin Archange Touadera et les autorités centrafricaines pour les efforts consentis dans la recherche d'une solution politique inclusive au conflit que connait le pays, ainsi que de leur plein soutien à la poursuite de l'Initiative Africaine.



Les diplomates ont émis le souhait que l’ensemble des partenaires et amis de la RCA s’inscrivent résolument dans la dynamique de l’Initiative Africaine.



Une feuille de route intégrée qui constitue désormais l’unique référence pour la promotion de la paix et la réconciliation en RCA, a été adoptée.



Cette feuille de route, qui sera soumise incessamment aux parties invitées à la négociation souligne tout particulièrement le nécessaire respect de l’unité et de l’intégrité de la République centrafricaine, de ses Institutions démocratiques et de l’appropriation de son processus politique de paix et de réconciliation.



Les parties ont unanimement exprimé leur ferme engagement et leur solidarité avec le Gouvernement et l’ensemble des acteurs politiques du pays pour le rétablissement d’une paix définitive dans l’inclusion, la réconciliation et la cohésion nationale, ce conformément au droit, à la justice et aux valeurs africaines pertinentes.



Elles ont décidé de mettre en place, sous l’égide de l’UA, un panel de facilitateurs où sont représentées de façon qualifié, toutes les composantes de l’Initiative Africaine. Ce panel est doté d’un secrétariat technique pour l’opérationnalisation de cette feuille de route.



Un appel à la communauté africaine et internationale a été lancé pour intensifier leur appui multiforme à la Centrafrique et au plein succès de l’Initiative Africaine pour la paix et la réconciliation en RCA.



Un chronogramme du déroulé de l’initiative sera élaboré dans les meilleurs délais pour encadrer le processus effectif de mise en œuvre de l’initiative.