TCHAD Global Shapers community : A la recherche d’une jeunesse tchadienne active

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 31 Juillet 2017 modifié le 31 Juillet 2017 - 13:04



Environ 81% de la population tchadienne est jeune et cela constitue un avantage pour le pays, car un jeune est un moteur pour le développement.

Une conférence-débat a été organisé ce samedi 29 juillet 2017 à la maison des medias du Tchad, par Global shapers community sous le thème « jeunesse active, moteur de développement ». L’objectif de cette conférence dirigée par Eugide LAlé MBUNDA, cofondateur et consultant pour business Investment Management, est de sensibiliser et d’informer les jeunes sur leur rôle dans le processus de développement de leur pays.



Commençant la conférence-débat, Mr Eugide LAlé MBUNDA a défini ce que c’est qu’un jeune actif. A son avis, un jeune actif est tout jeune entre 15 et 39 ans qui a travaillé ou travaille de façon rémunérée au moins une fois par semaine ou un jeune qui est en recherche active d’emploi. C’est ainsi qu’il a ressorti quelques statistiques au Tchad sur la base de données d’UNFPA (2015).



Selon l’UNFPA, Sur environ 14 millions de la population tchadienne, 2% a plus de 65 ans ; 46,6% a entre 15, 64 ans ; 40,9% a moins de 15 ans et 19,9% a moins de 5 ans. Bref, environ 81% de la population tchadienne est jeune et cela constitue un avantage pour le pays, car un jeune est un moteur pour le développement, il est comme un micro-processeur qui détermine la croissance économique d’un pays. Le conférencier a ajouté qu’une jeunesse qui n’est pas active constitue une bombe à retardement pour son pays et freine tout, la jeunesse doit travailler pour améliorer sa condition sociale. Pourtant, les difficultés d'intégration dans la fonction publique, la réduction du personnel des entreprises et l’émergence du secteur informel font qu’au Tchad, 54% des jeunes entre 15 et 30 ans sont des chômeurs. Pour résoudre le problème de ces derniers, il faut initier, selon Mr Eugide LAlé MBUNDA qui porte aussi la casquette de leader et entrepreneur spécialisé en gestion des organisations locales, c'est-à-dire partir d’une idée fraiche, créer une activité génératrice de revenus ; Innover : partir d’une idée existante, améliorer une activité génératrice de revenus, trouver une solution à un problème au sein de la communauté ; mais pour une longue durée. Il faut entreprendre pour se rendre utile et être actif dans sa société. Cependant, avant d’entreprendre il faut étudier le marché pour voir le besoin de votre environnement et y répondre pour longtemps.



Cinq raisons et opportunités d'entreprendre au Tchad



Le Tchad est un pays rempli de ressources, et les conditions sont favorables aux jeunes qui veulent entreprendre. Mr Eugide LAlé MBUNDA a relevé cinq raisons qui doivent amener la jeunesse tchadienne à entreprendre. D’après son constat, le Tchad est un pays à mille opportunités où tout est à faire ou à refaire, il y a un marché très ouvert aux nouveaux produits et services, Une main d'œuvre abondante, un taux élevé de chômage et un accès très difficile aux emplois. La jeunesse tchadienne doit également saisir les opportunités telles qu’une grande dépendance des pays voisins ; un Secteur de service peu développé, un secteur de transformation beaucoup moins exploité, une diversité culturelle et une opportunité de tourisme intérieur.



Les défis de l'entrepreneuriat au Tchad



En dépit de ces opportunités, nul n’est sans ignorer que dans n’importe quel domaine, l’on fait face à certains défis qui demandent nécessairement d’être relevés afin de mieux avancer. Pour Mr Eugide LAlé MBUNDA, la précarité des Infrastructures de base, le faible taux de couverture en eau et électricité, l’Instabilité macro-économique, l’Insécurité, le coût élevé de l'internet, le manque d'industries, les difficultés d’accès aux financements et aux exonérations sont les principaux défis entrepreneurials au Tchad.



Pour relever ces défis, la jeunesse tchadienne doit être décisive ; déterminée ; prête à affronter le risque. Elle ne doit pas être animée de la honte ; mais elle doit plutôt être courageuse ; engagée ; auto-motivée ; patiente ; persévérante ; disciplinée et rigoureuse ; passionnée ; attentive aux conseils et feedbacks ; prête à recommencer ; ambitieuse et visionnaire. En effet, toutes ces qualités constituent le profil d’un entrepreneur.



Répondant aux questions des Hommes de medias, le conférencier Mr Eugide LAlé MBUNDA de soutenir que : « l'idée est la clé de tout en entrepreneuriat, parce que tout ce qui existe sur cette terre est partie dune idée. L'idée vaut plus que les moyens et il n'y n’a pas de transformation et de développement sans idée. La réussite c’est la vision, l’atteinte des objectifs et non les moyens financiers. La jeunesse tchadienne est donc appelée à entreprendre pour le developpement du Tchad.





