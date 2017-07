Global shappers community N’djamena Hub s’engage à « façonner le futur et le rendre meilleur »

Global shappesr community N’djamena Hub, une initiative du forum économique mondial établie dans la ville de N'Djamena a organisée une conférence de presse, ce samedi 1er juillet 2017 à la maison des medias du Tchad pour la présentation de son organisation.



Selon le fondateur Martial Nderbé, Global shappers community N’djamena Hub a pour mission de rassembler les jeunes de N'Djamena, des jeunes exceptionnels et engagés à améliorer l’état du monde en commençant par leurs communautés.



Ses objectifs spécifiques sont entre autres : élaborer des projets et initiatives pour répondre aux défis des communautés de N’djamena en catalysant des idées nouvelles et solutions innovantes des jeunes du Tchad, et inciter à la collaboration entre jeunes de N'Djamena et d’autres jeunes du monde à travers la plate forme qu’offre le programme de Global Shappers. Il vise notamment le renforcement des capacités des jeunes de N'Djamena pour leur permettre de répondent efficacement aux défis et problèmes sur le plan local et international parmi les préoccupations.



Global shappers community N’djamena Hub permet aux jeunes d’élaborer des projets communautaires, des évènements caritatifs, des plaidoyers, des sessions d’échange d’expériences et de renforcement de capacité, des sessions de rencontre avec un leader, des participations aux différentes réunions du forum économique mondial, aux rencontres annuelles et réunions des membres (deux fois par mois) pour suivre la mise en œuvre du plan d’action et discuter des activités des Hubs.



Tédebaye Tougondjide Léonard, le Secrétaire General de Global shapper community quant à lui, a souligné qu’il y a plusieurs bénéfices à adhérer au Global shappers community. Cette association donne l’opportunité à ses membres de faire parti d’un réseau local et mondial des jeunes leaders exceptionnels dans leur engagement à façonner un monde meilleur et collaborer avec eux et toutes les parties prenantes du Forum Economique Mondial.



Les membres gagnent en terme de capacité en leadership à travers divers programmes de renforcement de la capacité, du Mentorship du GSC et du Forum Economique Mondial. Ils ont accès aux chapitres de la discussion sur le plan local, régional et international et des opportunités de s'asseoir à la table des leaders mondiaux, de l’industrie, de la société civile, et des gouvernements lors des rencontres annuelles du Forum Economique Mondial sur le plan régional et international.



Ainsi, Global shappers community N’djamena Hub invite les jeunes tchadiens à adhérer pour contribuer à façonner le futur du Tchad, voire le monde et le rendre meilleur.