Governo dos EUA apoia iniciativas de empreendedores e jovens líderes angolanos

A Embaixada dos Estados Unidos em Angola convida os órgãos de comunicação social para a cobertura de dois eventos, mencionados abaixo, envolvendo um alto responsável do Governo norte-americano com empreendedores e jovens líderes angolanos na cidade de Luanda. Trata-se do Doutor Jonathan Henick, Coordenador Interino do Gabinete de Programa Internacional de Informação do Departamento de […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...