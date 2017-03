Harinvest cède sa participation dans BISAM, le fournisseur phare de mesure des performances et leader d'opinion de la gestion des risques

LUXEMBOURG et LONDRES, March 24, 2017 /PRNewswire/ -- Harinvest, une société d'investissements privés basée au Luxembourg, et son partenaire Aquiline Capital Partners, un fonds de Private Equity basé à New York, ont cédé BISAM Technolog...Source : http://www.prnewswire.com/news-releases/harinvest-...