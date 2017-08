Hinda Déby appelle à ne pas "céder aux sirènes alarmistes d'apocalypse" au Tchad

"Comme on a joué notre partition dans l’exercice électoral avec dignité, foi et amour, nous ne devrions pas céder aux sirènes alarmistes des faux perdants de l’élection présidentielle qui sont en train de prédire l’apocalypse à notre cher et beau pays", a estimé ce dimanche Hinda Déby.



La Première Dame s'exprimait à l'occasion de la journée panafricaine de la femme à la grande salle de prière de l’église n°12 du quartier Moursal dans la commune du sixième arrondissement.



"Nous les femmes, avons déjà payé un lourd tribut aux différents conflits armés que le pays a connus. Et nous savons mieux que quiconque le prix de la paix, la valeur de la stabilité et le pesant d’or de la sécurité", a-t-elle ajouté.



Hinda Déby prenait part à l’ouverture des travaux de la 6ème conférence internationale du Mouvement des femmes chrétiennes membres des églises évangéliques dénommé « Sara » né en 1996 à Bouaké en Côte d’ivoire.