IBK : "L'armée tchadienne a libéré Gao, un symbole de bravoure et de solidarité africaine".

En ouvrant les travaux du sommet du G5 Sahel, le Président Ibrahim Boubacar Keïta a salué les efforts fournis par le Tchad dans l’envoi des troupes tchadiennes au Nord Mali. « Les forces tchadiennes ont libéré Gao, c’est un symbole de bravoure et de solidarité africaine », a reconnu Ibrahim Boubacar keïta.



Le dirigeant malien a adressé ses compassions aux familles des victimes endeuillées et des forces de défense et de sécurité ayant payé de leurs vies dans la lutte contre le terrorisme.



Le Président en exercice de G5 Sahel a salué par ailleurs l’esprit de solidarité des pays du G5 qui ont un destin commun.



Des défis de stabilité et de développement



Le Chef de l’Etat français Emmanuel Macron, invité d’honneur du sommet de Bamako s'est dit déterminé à poursuivre l’engagement pris par l’ancien Président français François Hollande dans la lutte contre le terrorisme.



Macron a interpellé les pays de G5 Sahel à relever deux défis, celui de la mobilisation collective pour une stabilité durable et celui du développement matérialisé par des actions concrètes.