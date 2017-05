Ian Bremmer confirmé comme principal intervenant du sommet AFC live

LAGOS, Nigeria le 12 mai 2017, -/African Media Agency (AMA)/- Africa Finance Corporation (AFC), la principale institution multilatérale de financement du développement et développeur de projets en Afrique, est heureux d'annoncer qu'Ian Bremmer, le fondateur et président du Groupe Eurasia, entreprise spécialiste du conseil et de la recherche en risque politique global, prononcera le discours d'ouverture du sommet AFC Live la semaine prochaine.



AFC Live, le principal sommet africain sur les infrastructures, réunira quelques-uns des plus grands experts de l'industrie pour identifier des solutions répondant aux besoins critiques de l'Afrique dans ce domaine.



Ce sommet de deux jours débutera le 15 mai à l'hôtel Transcorp Hilton à Abuja. Décideurs, représentants de gouvernement, conseillers juridiques et financiers, et investisseurs du marché mondial se retrouveront à l'AFC avec plusieurs chefs d'État, pour participer à un programme d'ateliers, de panels de discussion et de débat à haut niveau sur le thème « La révolution des infrastructures ».



Ce sommet coïncide avec le dixième anniversaire de l'AFC. Les participants fêteront dix années d'investissement dans les infrastructures et le développement de projets, une période qui représente environ 4 milliards USD dans 30 pays.



Andrew Alli, président et directeur exécutif de l'AFC, a déclaré : « Le manque d'infrastructures en Afrique reste colossal, nécessitant approximativement 100 milliards US$ par an pendant les dix prochaines années. En organisant l'AFC Live, nous espérons qu'ensemble nous pourrons générer des solutions pour augmenter le flux des accords, accélérer les projets commerciaux en Afrique, et résoudre le challenge critique de convertir des projets en réalisations soutenues par les banques.



« Depuis notre sommet inaugural il y a trois ans, l'environnement économique global et le paysage industriel ont considérablement évolué. En dépit de difficultés économiques importantes, l'AFC a considérablement progressé et nous avons pu continuer à promouvoir le développement économique et social dans tous les pays du continent grâce à nos investissements. Nous sommes très bien positionnés pour continuer dans cette direction et notre objectif est de porter la valeur de notre entreprise à 5 milliards USD en 2019.



« Nous serons très heureux d'accueillir nos intervenants et les participants de l'AFC Live, en particulier Ian Bremmer, comme principal intervenant. Nous anticipons des échanges innovants qui contribueront à répondre aux besoins infrastructuraux urgents de l'Afrique. »



Surnommé le « nouveau gourou » du risque politique par The Economist, Ian est actuellement un conseiller écouté des chefs d'entreprise, des gestionnaires de fonds, des diplomates et des chefs d'État, dans son rôle de président du Groupe Eurasia. Prescripteur d'opinion et auteur prolifique, il s'exprime régulièrement sur les questions politiques, par ses discours, interviews télévisées, articles dans des publications réputées, telles que Time magazine, dont il est un rédacteur et chroniqueur spécialiste des affaires étrangères.



Les autres intervenants confirmés pour l'AFC Live incluent Olusegun Obasanjo, ancien Président de la République Fédérale du Nigeria et Charles Soludo, ancien Gouverneur de la Banque centrale du Nigeria.



D'autres personnalités viendront partager leurs éclairages sur la révolution des infrastructures en Afrique : Charles Robertson, économiste en chef de Renaissance Capital, Tony Elumelu, président de Heirs Holdings et Ana Hajduka, CEO d'Africa GreenCo.



Ce sommet est parrainé par le cabinet juridique international Hogan Lovells, le groupe Services-conseils de KPMG et les banques d'investissement United Capital et First Bank.



Distribué par African Media Agency (AMA) pour Africa Finance Corporation.