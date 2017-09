Idriss Déby : "Le monde dépend du Tchad pour aider à renforcer la sécurité et la stabilité de l'Afrique"

Le président du Tchad demande personnellement à la communauté des investisseurs internationaux d'investir au Tchad, à l'issue des travaux pour le financement du plan de développement national du Tchad 2017-2021 qui ont démarré depuis hier à Paris.



"Le monde dépend du Tchad pour aider à renforcer la sécurité et la stabilité de l'Afrique centrale et du continent africain. Le Tchad est également apparu comme un modèle mondial pour l'intégration humaine de centaines de milliers d'immigrants que nous avons accueillis et éduqués. Le Tchad a adopté un cadre de développement inclusif et consensuel et a favorisé un dialogue constructif entre son administration, la société civile, les groupes religieux, le parlement et nos partenaires techniques et financiers", selon Idriss Déby dans un discours qu'il prononcera aujourd'hui.



"En plus de mobiliser des ressources à Paris pour répondre aux besoins de financement de notre Plan de développement national (plus de 6 milliards USD), nous sommes ici pour recueillir des suggestions sur la façon de faire plus dans le processus de relance de notre croissance", ajoute le dirigeant tchadien.