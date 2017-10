Idriss Deby à Amdjarass pour s'assurer de la situation sécuritaire

Le président Idriss Deby Itno, dans le cadre de sa tournée dans la partie septentrionale, est arrivé ce samedi 7 octobre, à Amdjarass, chef lieu de la région de l'Ennedi-Est.



Cette visite du président Deby vise à s'enquérir de la situation sécuritaire précaire liée à l'instabilité de la Libye qui prévaut dans le nord du Tchad, et surtout d'Amdjarass en particulier afin d'échanger avec les responsables civiles, militaires et traditionnels.



L’objectif est de renforcer la sécurité en vue d'éviter la déstabilisation du septentrion en raison de la récurrence des pratiques de tout genre, entre autres le trafic des migrants, de drogues, l'affrontement meurtrier entre les autochtones liés à l'orpaillage et la présence de plusieurs mouvement rebelles hostiles au régime du président Deby en recomposition dans le sud de la Libye et au Darfour.



Au cas où le président Idriss Deby Itno constaterait des failles dans le fonctionnement de l'appareil sécuritaire à Amdjarass, il n’hésiterait pas à sanctionner ou à limoger des responsables civiles et militaires, prévient une source au sein de la présidence du Tchad.