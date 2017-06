Idriss Déby appelle 14 pays d'Afrique à renégocier le Franc CFA avec la France

Le Président tchadien, Idriss Déby a appelé 14 pays africains, dont le Tchad, à se regrouper pour renégocier la monnaie Franc CFA, au cours d'un entretien accordé à un trio de médias occidentaux, diffusé ce dimanche.



"Il faut que les 14 pays regroupés, renégocient la monnaie Franc CFA pour que cette monnaie devienne une monnaie de ces pays, mais que le trésor français ne s'ingère pas, que nous gérons notre monnaie par nous même", selon Idriss Déby.



Il a ajouté que "trois français siègent avec nous à la banque centrale et ont le droit de vote. Où est la souveraineté monétaire dans cela ? Comment voulez-vous que l'Afrique francophone se construise avec ça ? Nos collègues de l'Afrique anglophone, arabophone nous disent que si aujourd'hui nous connaissons des malheurs (en Afrique, ndlr), c'est à cause de nous, Etats francophones."



"Le Tchad a toujours eu d'excellentes relations avec Paris, même si nous estimons que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique. Les français n'en veulent pas, les africains non plus. Alpha Condé l'a déclaré récemment, nous devons couper ce cordon. je suis d'avis que nous devons ce cordon", a tranché Idriss Déby.