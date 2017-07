Idriss Déby revient à la charge et demande à l'UE un plan Marshall pour le Tchad

Le président Tchadien qui, à la fin du mois de juin avait menacé la communauté internationale de se retirer de la guerre contre le terrorisme en Afrique « si rien n’est fait », revient à la charge. Il veut un plan Marshall pour le Tchad et son appel semble être entendu. Il a été reçu ce mercredi à Rome par le président du Parlement européen, Antonio Tajani. Détails. Idriss Déby Itno n'aura pas donc prêché seul dans le grand désert du Sahara. Son appel n'est apparemment pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Les menaces du président tchadien de se retirer de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel font aujourd'hui l'objet d'une rencontre entre le président du parlement de l'Union européenne et le chef de l'Etat du Tchad. Le président Tchadien qui avait menacé le 25 juin dernier de retirer une bonne partie de ses troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel s'il ne recevait pas un soutien financier de la communauté internationale, est en visite en Italie depuis hier. Il s'est rendu ce matin 26 juillet au Bureau de l'UE à Rome pour rencontrer le Président du Parlement européen, Antonio Tajani. Antonio Tajani amadoue Déby L'homme fort de N'Djamenah et le haut dignitaire européen ont eu aujourd'hui un « long » tête à tête dans la capitale italienne. Au menu des échanges entre les deux personnalités, le financement de la lutte contre le terrorisme, la fragilité sécuritaire dans la zone du Sahel et la contribution du Tchad dans la lutte contre Boko Haram et Al Qaeda en particulier, « fondamentale pour la stabilité de la région ». « La contribution du Tchad dans la lutte contre le terrorisme (Boko Haram et Al Qaeda en particulier) est fondamentale pour la stabilité de la région, ainsi que la contribution de tous les pays d'Afrique subsaharienne », a reconnu le Président du Parlement de l'UE qui promet dans ce contexte, d'apporter tout son soutien à la force G5 Sahel récemment fondée. Selon le président Tajani, l'Union européenne et la communauté internationale doivent être plus proches du Tchad, et le Fonds européen de développement durable pour l'Afrique (EFSD) adopté récemment par le Parlement européen doit être revu à la hausse. Les États membres de l'Union européenne ne font pas suffisamment d'efforts en ce qui concerne les promesses. Leurs contributions au Fonds fiduciaire pour l'Afrique sont actuellement arrêtées à « seulement » 1,8 milliards d'euro. Or, l'UE doit faire plus si elle « veut réussir » à relever les défis liés à la situation en Libye et à la persistante instabilité dans la région du Sahel, insiste le président du parlement européen qui salue le « rôle clé du Tchad » pour la stabilité de la Libye. Un plan Marshall pour le Tchad « L'Europe et l'Afrique sont confrontés au même défi en ce qui concerne la gestion des flux migratoires. Il faut aller à la racine du problème et investir mieux et plus en Afrique dans le cadre d'une diplomatie économique robuste, pour créer des emplois et la croissance», a encore ajouté Tajani. Pour sa part, le président Tchadien propose un plan Marshall financé par l'UE pour répondre aux « préoccupations de la jeunesse africaine » et du Tchad notamment qui s'est « coûteusement » engagé dans les opérations de la Minusma et du G5 Sahel. C'est peut-être une manière pour Idriss Déby Itno, qui n'est apparemment pas convaincu par le discours d'Antonio Tajani, de rappeler à l'UE que ces menaces sont toujours d'actualité et que le Tchad qui traverse depuis plusieurs années une crise économique sévère à cause de la baisse des cours du pétrole. En d'autres termes, le Tchad besoin a d'un appui financier immédiat.