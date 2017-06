Idriss Déby veut loger tous les tchadiens à bas coût avec des futurs bâtiments sociaux

Le chef de l'Etat Idriss Déby n'a pas caché son souhait, ce matin, de voir pousser essentiellement de nombreux logements sociaux dans tout le Tchad, grâce aux capacités de production de la nouvelle cimenterie de Lamadji, pouvant couvrir les besoins du pays. Il a toutefois mis en garde contre la concurrence déloyale du ciment en provenance de l'extérieur.



Il s'est exprimé au cours de l'inauguration, ce lundi 12 juin 2017, à Lamadji, d'une nouvelle cimenterie qui a une capacité de production de 500.000 tonnes de production de sacs de ciment, extensible jusqu'à 1 million de tonnes, en présence du Président-Directeur général du groupe marocain CIMAF et plusieurs personnalités.



"Ca peut vous permettre de vous lancer aussi dans une grande aventure, dans la construction de bâtiments sociaux. Avec du ciment produit sur place, ça peut construire plus de routes, d'infrastructures sociaux. A vous de préserver, il faut éviter une concurrence déloyale du ciment qui vient de l'extérieur pour tuer la production nationale. Il appartient au gouvernement de prendre toutes les dispositions", a-t-il souligné.



La production de la nouvelle cimenterie "est autour de nos besoins en réalité", selon Idriss Déby qui encourage les jeunes tchadiens qui sont formés et qui sont maintenant à l'oeuvre dans la production, à s'impliquer.



Idriss Déby a salué l'initiative d'un "pays frère", le Maroc qui s'est "intéressé à venir investir" au Tchad. "Nous lui avons cédé cette place, il a tenu son pari. Aujourd'hui, vous avez un joyau qui va produire une matière dont nous avons besoin pour investir dans le secteur social le plus attendu".