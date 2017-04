Insécurité : "Ces incidents n’honorent pas l'image du Tchad", député Djiddi Allahi

Alwihda Info. L'insécurité prend des proportions alarmantes sur l'étendue du territoire. Au delà de la consternation, quelles solutions ?



Djiddi Allahi Mahamat : Je suis très indigné par ces événements malheureux et à la fois meurtriers que la capitale et le reste du pays ont connus ces derniers temps. Il est opportun que nos responsables en charge de la sécurité assument leur responsabilité pour remettre de l'ordre.



Je ne sais pas de quoi s'agit-il, si ce n’est pas un relâchement de la vigilance des forces de défense et de sécurité qui est de veiller scrupuleusement à la sécurité des biens et des personnes.



Il n'y a pas une contradiction entre les interventions militaires extérieures et le maintien de la sécurité intérieure ?



Ces violences inouïes et gratuites ont provoqué d'énormes dégâts humains et matériels. Comment peut-on comprendre cela alors que le Tchad est un pays qui essaye d'assurer pleinement sa sécurité. Pour preuve, nous avons lutté efficacement contre la secte Boko Haram, au-delà de nos frontières et d’autres facteurs d'instabilité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières. C’est vraiment regrettable de constater la recrudescence de la criminalité et de l'insécurité à l'intérieur du pays, sans pouvoir la contenir.



En tant que député, représentant du peuple et à la fois citoyen, je condamne vigoureusement la multiplication de la criminalité et autres activités de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes.



Sommes-nous moins protégés aujourd'hui ?



Je crois que le gouvernement est entrain de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les auteurs de tels actes puissent être identifiés et traduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes.



En tant que député, c'est un constant très amer que je partage face à la recrudescence de l'insécurité, due en partie au relâchement de la vigilance de nos forces de sécurité. Il est temps qu'elles se prennent en main pour faire normalement leur travail en vue de débusquer d'éventuels fauteurs de troubles et de les traduire ensuite à la justice pour qu'ils soient sévèrement punis, conformément à la gravité de l'acte commis.



La réaction du gouvernement face à l'insécurité est-elle suffisante ?



Le gouvernement devrait créer les conditions permettant à la population de vivre dans la quiétude et dans la sécurité. Ces incidents malheureux de la semaine passée n’honorent pas l'image de notre pays. Bien sûr, ce sont des faits divers qui sont inhérents à toutes les sociétés.



Je pense qu'il est de notre devoir de contribuer à assurer un climat de paix et de sérénité.



Propos recueillis par Djimet Wiche