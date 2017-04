Insécurité au Tchad : "Ces histoires risquent d'éclabousser le pouvoir", Dr. Evariste Ngarleme

​Interview à suivre dans les prochaines heures.

Le doyen de la Faculté de Sciences, Juridiques et de Gestion de l'Université Emi-Koussi de N'Djamena, Dr. Evariste Ngarleme Tolde, a souligné, dans un entretien accordée à Alwihda Info, que les récents incidents meurtriers et surtout l'insécurité à N'Djamena et dans le reste du pays, sont dus à l'absence de l’autorité de l’État, la pauvreté et l'impunité dont jouissent certains concitoyens, du fait de leur proximité avec le pouvoir en place."Je voudrais vous dire que ce sont des histoires qui ont des ramifications et si on en tient garde, risque même d'éclabousser le pouvoir en place. C’est comme si aujourd'hui, les services de sécurité sont inexistants, comme si la sécurité des tchadiens n’est plus le souci des décideurs politiques", souligne Dr. Evariste Ngarleme Tolde.