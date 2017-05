Interoute annonce l’ouverture d’un PoP supplémentaire à Marseille et de nouveaux services SDN

Paris, 18 mai 2017 – Interoute, opérateur propriétaire d’une plateforme de services cloud mondiale et de l'un des réseaux les plus importants d'Europe, vient d’ouvrir un nouveau Point de Présence (PoP) à Marseille, chez InterXion MRS2. Interoute est présent à Marseille depuis plus de 15 ans, avec son propre data centre et des colocations chez InterXion MRS1 et Jaguar. Ce nouveau PoP dans la région, combiné au hub OHM (Open Hub Med) récemment activé à Palerme en Sicile, permet à Interoute de relier le trafic numérique venant d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient à l’Europe, grâce aux équipements sous-marins présents sur place.



« Marseille est l’un des plus grands carrefours numériques d’Europe et joue le rôle de plateforme Internet depuis et vers l’Europe et l’Asie. Avec la croissance de la demande en connectivité et les investissements réalisés par les fournisseurs de data centres, Marseille est devenue une plaque tournante stratégique pour les clients qui désirent augmenter leur capacité à grande échelle, leur fiabilité et leur sécurité,» explique Don McAuley, VP Global Sales chez Interoute.



Parallèlement à l’ouverture de ce nouveau PoP, Interoute propose désormais à ses utilisateurs de réaliser rapidement et facilement des changements sur le réseau, pour une meilleure flexibilité. En effet, Interoute fournit des services SDN incluant des capacités SD-WAN instantanées permettant aux entreprises de gérer leurs applications et données localement. Avec ce service, les utilisateurs peuvent optimiser la performance du réseau, diminuer la latence et améliorer le délai de mise sur le marché.



« Le SDN permet aux opérateurs d’accélérer leur performance réseau afin de fournir de la flexibilité et des moyens automatisés pour livrer des services haut débit », déclare Matthew Finnie, CTO d’Interoute. « Etre capable de réaliser facilement et rapidement des changements offre une flexibilité maximale en termes de service à des clients qui ont chacun des attentes différentes vis à vis de leur réseau.»



En tant qu’opérateur propriétaire de l’un des plus importants réseaux d’Europe, Interoute peut fournir à ses clients un réseau offrant une disponibilité croissante et une gamme de solutions complètes. Interoute relie directement 126 villes dans 29 pays et possède de nombreux partenariats lui permettant d’offrir de la connectivité dans 206 autres data centres supplémentaires, afin d’accompagner ses clients dans le monde entier.





À propos d’Interoute

Interoute est propriétaire d’une plateforme de services cloud mondiale et de l’un des plus importants réseaux européens comprenant 15 data centres d’hébergement, 17 Virtual Data Centres, 33 centres de colocation et des connexions directes sur plus de 200 Carrier Hotels partenaires sur les trois plaques continentales Europe – Asie – Amériques du Nord.



L’intégralité de son offre de services pour une IT unifiée, s’adresse aux multinationales ainsi qu’aux plus grandes entreprises de télécommunications mondiales, aux états et aux universités.



Interoute accompagne ses clients dans leur transformation digitale en apportant l’infrastructure hybride permettant l’agilité, la souveraineté et le contrôle des données, tout en réduisant les coûts.



Sa stratégie pour une IT unifiée se montre attractive pour les entreprises qui cherchent une plateforme sécurisée, évolutive et sans contrainte, sur laquelle elles puissent construire leurs services voix, vidéo, informatique et données, et pour les fournisseurs de services Internet désirant une haute capacité internationale pour leur infrastructure et le transfert de données. Interoute possède et gère également 24 réseaux métropolitains majeurs parmi les plus grands centres d’affaires européens.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.interoute.fr

