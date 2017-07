COMMUNIQUE Interoute classé par le Gartner parmi les leaders du Magic Quadrant de l’hébergement cloud hybride managé en Europe, pour la quatrième année consécutive

Paris, 4 juillet 2017 – Interoute annonce son positionnement parmi les leaders en Europe du Magic Quadrant du Gartner, catégorie Managed Hybrid Cloud Hosting1, pour la quatrième année consécutive. Ce rapport annuel fournit aux entreprises une évaluation impartiale des forces et des capacités des fournisseurs.



Interoute continue d’être un chef de file parmi les plateformes d’infrastructure managée, avec une attention particulière accordée à l’automatisation, l’autonomie de l’utilisateur et la portabilité des applications. La Cloud Fabric d’Interoute, unique sur le marché, simplifie l’intégration de l’hébergement en cloud privé, public ou traditionnel ainsi qu’en colocation, grâce à sa plateforme logicielle. Cette approche rationalise les stratégies d’adoption du cloud hybride en faisant cohabiter les données hébergées sur des équipements physiques historiques avec celles issues de containers cloud ou de services d’applications d’entreprise.



Interoute propose 13 localisations d’hébergement cloud en Europe, auxquelles s’ajoutent des zones d’hébergement Cloud résilientes en Asie et aux Etats-Unis. Cette couverture mondiale permet d’héberger les applications au plus près des utilisateurs, en réduisant ainsi la latence et en se conformant à chaque législation locale. Interoute a intégré à sa plateforme d’hébergement VDC des capacités réseaux qui lui permettent d’offrir la gratuité du transfert de données d’une zone à l’autre.



Les clients d’Interoute jouissent de la possibilité de connecter directement leur infrastructure TIC à plus de 300 sites d’hébergement dans le monde, parmi lesquels les opérateurs de Data Centres majeurs, via Interoute Connect. Les filiales et autres bureaux distants des entreprises peuvent également être connectés à la plateforme et à l’écosystème cloud mondial grâce à l’offre SD-WAN d’Interoute.



« Notre infrastructure cloud mondiale combinant robustesse, sécurité et haute performance est conçue à la fois pour les entreprises numériques natives et pour les entreprises traditionnelles souhaitant améliorer leur service tout en restant conformes à la législation. La possibilité d’intégrer les environnements hérités, les parties tierces et les environnements digitaux sur notre plateforme signifie également qu’ils peuvent construire sur leurs investissements passés tout en préparant leur transformation digitale, » déclare Bruno Boucq, Directeur Général France d’Interoute.



Le rapport réalisé par l’analyste Tiny Haynes, et co-écrit signé par les analystes Gregor Petri, Giancula Tramacere et Ross Winser, spécifie : « Les leaders sont des acteurs qui ont prouvé leur potentiel sur ce marché, montré qu’ils savent innover fréquemment sur leurs produits existants et que les clients peuvent compter sur eux pour répondre à leurs besoins informatiques d'entreprises. Ils ont démontré leurs compétences techniques et leur capacité à délivrer des services à une grande variété de clients. Ils adressent différents types d’utilisation avec des solutions autonomes ou intégrées. Ils sont également présents dans plusieurs pays européens et répondent ainsi aux besoins de souveraineté des données.»



Interoute est propriétaire d'une plateforme de services cloud mondiale et de l'un des plus importants réseaux européens comprenant 15 data centres d'hébergement, 17 Virtual Data Centres, 33 centres de colocation et des connexions directes sur plus de 206 Carrier Hotels partenaires sur les trois plaques continentales Europe – Asie – Amériques du Nord.



L'intégralité de son offre de services pour une IT unifiée, s'adresse aux multinationales ainsi qu'aux plus grandes entreprises de télécommunications mondiales, aux états et aux universités.



Interoute accompagne ses clients dans leur transformation digitale en apportant l'infrastructure hybride permettant l'agilité, la souveraineté et le contrôle des données, tout en réduisant les coûts.



Sa stratégie pour une IT unifiée se montre attractive pour les entreprises qui cherchent une plateforme sécurisée, évolutive et sans contrainte, sur laquelle elles puissent construire leurs services voix, vidéo, informatique et données, et pour les fournisseurs de services Internet désirant une haute capacité internationale pour leur infrastructure et le transfert de données. Interoute possède et gère également 24 réseaux métropolitains majeurs parmi les plus grands centres d'affaires européens.



