INTERVIEW Interview : Mohamed Beavogui, directeur Général de l’African Risk Agency

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Août 2017 modifié le 20 Août 2017 - 14:31

L’ARC est une institution spécialisée de l’UA créée en 2012 et entrée en fonction en 2014. Elle a pour but d’aider les Etats membres à anticiper et répondre à des catastrophes naturelles et à des évènements météorologiques extrêmes.

« Nous voulons une assistance créatrice d’indépendance technologique, économique et financière pour l’Afrique », déclare le Directeur Général de l’African Risk Agency

M. le Directeur Général, quels sont les secteurs d'Intervention de l'ARC ?



L’Africa Risk Capacité (ARC), la mutuelle Panafricaine de Gestion des Risques a été créée par les chefs d’Etat de l’Union Africaine en 2012 avec pour objectif d’aider les gouvernements à gérer, planifier et financer les risques climatiques. L’institution est entrée en fonction effectivement en 2014 et a commencé ses premières opérations en 2015 à travers la première filiale qu’elle a mise sur pied: sa compagnie d’assurance de type mutualiste.



Quelle est l’importance de l’assurance de l’ARC pour paramétrer les risques?



L’objectif de l’ARC est d’aider le gouvernement à gérer, planifier et financer les risques. Donc, pour le faire, l’ARC a mis sur pieds un processus. Ce processus commence par une sensibilisation, une assistance technique qui permettrait ensuite au gouvernement de définir son propre profil de risque parce que pour gérer votre risque, il faut savoir à quel risque vous avez affaire. Une fois que le risque est compris, l’ARC travaille avec le gouvernement à travers un programme de renforcement de capacité pour aider celui-ci à mettre sur pied un mécanisme de réponse. Parmi ces mécanismes de réponse, il peut y avoir le plan de contingence financé par les budgets nationaux et la partie qui ne peut être couverte par les capacités internes du pays est transférée sur le marché par l’assurance. L’assurance est donc un complément nécessaire dans la panoplie des outils pour la gestion des risques climatiques.



En mai 2016, lors de la conférence annuelle de la Banque Africaine de Développement, le Président tchadien avait appelé les Etats africains à se joindre en masse à l'ARC. Son appel a-t-il été entendu ?



Absolument. Son appel a été entendu. Je peux vous dire par exemple que dès qu'il a lancé son appel, le nombre des membres a augmenté. Plusieurs Etats sont venus signer la convention à Addis-Abeba, des pays comme la Zambie et d’autres.



Aujourd’hui, nous avons 32 pays sur les 54 qui ont signé le traité. Aussi, au niveau de la ratification, nous sommes passés pratiquement de 1 à 7 en l’espace de quelques mois. L’appel du président Idriss Deby Itno a été très bien entendu parce qu’il a expliqué qu’on ne peut pas s’appuyer seulement sur le développement sans prévenir le risque qui pourrait l’affecter et amener à une perte des gains qui ont été obtenus au niveau du Produit Intérieur Brut (PIB) et de la croissance.



Malgré les avancées technologiques, l'Afrique n'exploite pas suffisamment ses terres. Comment inciter les pays à recentrer leurs objectifs sur l'agriculture et à freiner les importations?



Vous savez que beaucoup d'efforts sont faits pour développer l'agriculture. Si vous prenez le programme de développement de tous les pays et mêmes des partis politiques y compris ceux de l’opposition, vous trouverez qu’en Afrique, l’agriculture occupe une place prépondérante et vient très souvent en première position. Très simplement parce que qu’au moins 60% de la population de l’Afrique qui vit en milieu rural, vit de l’agriculture et se nourrit grâce à ce qui est produit localement.



En faits, les statistiques indiquent que 80% de la nourriture mangée en Afrique est produite par les africains. Maintenant c’est pour ça que des efforts sont faits de façon sérieuse. Le problème est que les efforts sont faits sans tenir compte d’un certain nombre de réalités, par exemple celle du financement, la réalité du besoin en matière de technologie, la réalité du besoin en matière organisationnelle, et surtout la réalité en matière de gestion du risque.



Ces risques sont créateurs de perte de production post-agricole, des risques de perte de production même avant la croissance des plantes. Ces aspects-là sont provoqués par le climat. Un climat qui nous apporte de plus en plus de risque parce que vous avez constaté que la sècheresse s’accélère. Et quand les inondations viennent, elles sont beaucoup plus fortes. Tous ces aspects là ne sont pas pris en compte, ce qui fait que l’agriculture africaine n’arrive pas à répondre aux besoins de nos populations.



En tant qu'expert en finance agricole, pensez-vous que l'amplification de l'exploitation des terres peut aujourd'hui sauver le continent de la dépendance vis-à-vis de l'or noir ?



Mais absolument ! Quand vous êtes dans un pays ou la majorité de votre population vit dans un secteur en l’occurrence, celui de l’agriculture qui produit de l’alimentation, vous ne pouvez pas ignorer cela. L’agriculture, vous le savez, est aussi créatrice d’emploi. Elle a le potentiel non seulement de créer de la richesse locale mais de créer des ressources d’exploitation. Or, il se trouve que malgré les efforts, les politiques publiques qu’il faut ne suivent pas.



Il a été démontré par toutes les études qu’en se concentrant sur l’agriculture de façon systématique et organisée, puisque cette activité occupe les 2/3 de la population et produit au moins 30% de Produit Intérieur Brut (PIB), il est possible effectivement de créer non seulement de la richesse mais de créer surtout une richesse qui peut bénéficier à beaucoup plus de personnes.



Quand vous avez une mine, située dans un lieu, vous avez créé des emplois limités et les ressources vont dans une cagnotte centrale. Le processus de redistribution au niveau de la population est beaucoup plus complexe. Dans l’agriculture, ce processus de redistribution est direct : vous contribuez, vous travaillez, vous êtes occupez et vous êtes rémunérez.



Comment analysez-vous les défis du Tchad en matière de prévention des catastrophes naturelles ?



Le Tchad vient de signer le traité de l’ARC et l’a ratifié, il y a à peine un mois. Je pense que c’est la preuve que le gouvernement tchadien prend au sérieux la gestion du risque climatique. Vous l’avez dit, le président du Tchad a lancé un appel à l’Afrique toute entière en tant que président en exercice de l’Union Africaine pour que les africains rejoignent l’ARC et qu’ensemble, dans un esprit de mutualité, l’on puisse se protéger les uns et les autres dans la solidarité contre le risque climatique. Le Tchad a pris très au sérieux la question.



J’ai eu la chance à mon arrivée de rencontrer le ministre du plan, le président de l’assemblée nationale et le ministre des affaires étrangères. Tous nous ont confirmé combien il était important pour le Tchad qui est en plein Sahel de se prémunir du risque climatique et de trouver des solutions qui le protègerait et augmenterait la résilience de son économie.



Vous avez plus de 25 ans d'expérience internationale dans le domaine du développement. Que répondez-vous pour rassurer ceux qui pourraient penser que l'ARC n'est qu'une institution de plus, qui serait plus budgétivore que bénéfique pour le continent ?



L’ARC est née, il y a à peine 3 ans. C’est une institution entièrement africaine et qui n’a demandé aucun Franc à ses Etats membres. Elle a réussi aujourd’hui en l’espace de deux ans à payer 35 millions de dollars de débours aux Etats pour les aider dans des situations de crises dues à la sécheresse. Le Sénégal, la Mauritanie, le Niger et le Malawi ont bénéficié ces deux années successives de paiement.



Je crois que c’est une preuve que l’ARC est là pour effectivement contribuer à la résilience africaine. Nous sommes à nos premiers pas. Nous devons nous développer nous-mêmes tout en renforçant notre assistance aux Etats africains. Une assistance que nous voulons créatrice d’indépendance technologique, économique et financière. L’ARC a fait ses preuves. Aujourd’hui, il s’agit d’aller plus vite, d’accélérer le processus et d’avoir plus de membres parce qu’en étant nombreux, la solidarité marche toujours mieux et elle coute moins chère.



Vous avez rencontré M. Moussa Faki, le Président de la Commission de l'Union Africaine en début d'année lors du sommet d'Addis-Abeba. Il n'a pas caché son engouement vis-à-vis de la mission de l'ARC, notamment son aspect préventif pour réagir efficacement et mettre fin à l'aide alimentaire. Comment comptez-vous travailler ensemble pour les prochaines années ?



Nous sommes un instrument de l’Union Africaine. Nous sommes une agence spécialisée de l’Union Africaine. Chaque année, nous devons rendre compte aux chefs d’Etats de l’UA à travers le comité exécutif. Avant de le faire, nous rendons compte au président de la commission de l’UA, M. Moussa Faki.



Dès qu’il est arrivé, nous l’avons rencontré, il a expliqué la position qu’il voudrait que l’ARC occupe d’abord en matière d’alerte, y compris pour la sécurité du continent en matière de plan de contingence, proposition de réponse concrète pour agir en cas de catastrophe mais surtout en matière de financement. Il nous a demandé de revenir puis qu’il venait d’arriver, et de faire une présentation spécifique à l’ensemble des commissaires de l’UA de manière à permettre d’établir un rapport de collaboration entre l’ARC et l’UA, qui serait cohérent et plus efficace.



Êtes-vous satisfait de vos rencontres avec les officiels tchadiens à l'issue de votre déplacement ?



Absolument, je suis très satisfait dans la mesure où j’ai senti que l’ARC est comprise et appréciée. Tous les officiels que j’ai rencontrés indiquent clairement que l’une des solutions qu’ils recherchent, peut être l’une des plus importantes, est de pouvoir travailler avec l’ARC afin de résoudre les difficultés provoquées par la sécheresse dans ce pays chaque année.



