TCHAD "Je vous invite à investir au Tchad", Idriss Déby

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Septembre 2017 modifié le 7 Septembre 2017 - 08:32



Le président du Tchad a demandé personnellement à la communauté des investisseurs internationaux d'investir au Tchad.

Déclaration du Président de la République du Tchad Le président du Tchad a demandé personnellement à la communauté des investisseurs internationaux d'investir au Tchad, suite au Plan de développement national du Tchad 2017-2021, table ronde de deux jours, où les partenaires de développement se réunissent pour approuver l'écart budgétaire du Tchad de 3710 milliards de FCFA.



"Je vous invite à investir au Tchad" - Le Président Idriss Deby



PARIS, le jeudi 7 septembre - En tant que président de la République du Tchad, je suis aujourd'hui à Paris pour un groupe distingué et talentueux de partenaires internationaux qui validera le financement de la prochaine étape du Plan national de développement 2017-2021 du Tchad.



Tous les les lecteurs ne savent pas dans quelle mesure le monde dépend du Tchad pour aider à renforcer la sécurité et la stabilité de l'Afrique centrale et du continent africain. Le Tchad est également apparu comme un modèle mondial pour l'intégration humaine de centaines de milliers d'immigrants que nous avons accueillis et éduqués. Le Tchad a adopté un cadre de développement inclusif et consensuel et a favorisé un dialogue constructif entre son administration, la société civile, les groupes religieux, le parlement et nos partenaires techniques et financiers.



En plus de mobiliser des ressources à Paris pour répondre aux besoins de financement de notre Plan de développement national (plus de 6 milliards USD), nous sommes ici pour recueillir des suggestions sur la façon de faire plus dans le processus de relance de notre croissance. Le Tchad a fait le travail nécessaire pour fournir l'environnement juridique et économique pour que les investisseurs viennent participer à l'avenir. Nous améliorons la transparence et la gouvernance; nous avons montré que le développement et la protection de l'environnement et nos ressources naturelles vont de pair.



Certes, le Tchad est confronté à des défis. La baisse globale des prix du pétrole a diminué nos revenus nationaux et notre base d'imposition, et l'absorption des populations immigrées est une responsabilité coûteuse. La sécurité nationale et régionale est une tâche permanente qui nécessite des ressources massives. Les engagements de financement que nous accordons à Paris aujourd'hui sont essentiels et sont grandement appréciés, mais au-delà de la solidarité de nos partenaires, le Tchad demande à la communauté internationale des investissements de considérer l'attractivité du Tchad en nous accompagnant alors que nous diversifions notre économie et développons notre non -les secteurs du bois. Nous avons de bonnes occasions de partager.



Aujourd'hui, lorsque les partenaires approuvent les promesses à la table ronde de Paris, j'invite personnellement des chefs d'entreprises du monde entier à venir investir au Tchad. Vos investissements aideront non seulement le développement d'un pays émergent, mais les opportunités au Tchad représenteront de beaux retours pour ceux qui se joignent à nous. Avec gratitude,



Idriss Deby Itno

Président de la République du Tchad





Dans la même rubrique : < > Tchad : Plusieurs nominations par décret dans l'administration territoriale Tchad : faux bac, licence, master, graves irrégularités constatées par l'Inspection d'Etat Idriss Déby : "Le monde dépend du Tchad pour aider à renforcer la sécurité et la stabilité de l'Afrique"