LIVRE Kamal Znidar fait paraitre un nouveau livre

Alwihda Info | Par Islam al-Maghribi - 10 Juin 2017 modifié le 10 Juin 2017 - 20:23

L'écrivain marocain Kamal Znidar, auteur du livre "Islam : meilleure religion au monde", a fait paraitre un nouveau livre qui parle essentiellement de l'Islam et de l'islamisme.

Le livre qui porte comme titre "Islamisme, terrorisme et autoritarisme... Des liens réels ou fictifs" est publié par Edilivre et mis en vente sur son site web depuis vendredi 2 juin 2017.



Une fois le dépôt à la BnF achevé, il sera mis en vente sur les principaux libraires en ligne à savoir Fnac.com, Chapitre.com, Amazon... De plus, tous les libraires de France, Suisse et Belgique pourront également le commander à travers Dilicom ou directement auprès d'Edilivre.



L'auteur a choisi d'évoquer les thèmes "islamisme", "terrorisme" et "autoritarisme" comme fils conducteurs. Il traite également la place des femmes et leurs droits au monde de l'Islam.



Enseignant de la communication française, Kamal Znidar a fait paraitre son premier livre "Islam : meilleure religion au monde" en 2014, précisément le 20 octobre 2014.



Natif de CYM (Cité Yaâcoub el Mansour), un quartier populaire de la capitale du Maroc, Rabat, le 20 janvier 1979, il a fait ses études primaires à "Ecole Mohammed V" puis au "Collège Abi Hourayra".



Ses études secondaires, il les a poursuivi au "Lycée les Orangers" puis au "Lycée Omar El Khayyam". Et ses études universitaires en "Sciences Economiques" et "Sciences Juridiques", aux universités Mohammed V "Agdal" et "Souissi".



Bachelier en "Gestion et Organisation des Entreprises", il a également fait une formation de comptabilité à l'ISTA (Institut Spécialisé des Technologies Appliquées) et d'informatique de gestion à ESINT (Ecole Spécialisée en Informatique et Nouvelles Technologies d'information).



Kamal Znidar s'est fait connaitre en 2014, après la publication de son livre "Islam : meilleure religion au monde" par Edilivre. Il plaide pour une réformation de la pensée islamique et une révision des Hadiths.



Selon lui, ces hadiths qui ordonnent l'assassinat des apostats et l'islamisation des sociétés non-musulmanes par la force sont des apocryphes qui ont été mensongèrement attribués au Prophète de l'Islam. Pareil pour ces hadiths qui ordonnent la lapidation des adultères et légitiment le mariage des mineurs.



Dans son premier livre, il écrit : "Pour coloniser le monde et justifier l'esclavage, des arabistes ont forgé des Hadiths (et aussi des Tafassirs) qui légitiment l'assassinat des non-musulmans, le brigandage de leurs biens, l'exploitation sexuelle de leurs femmes, et l'esclavage de leurs enfants. Pour exclure la femme et justifier sa privation d'une grande partie de ses droits, des machistes ont forgé des Hadiths qui sacralisent la gent masculine, dévalorisent la femme et font d'elle un objet destiné aux plaisirs des hommes qu'on achète moyennant une somme d'argent et qu'on confine dans les appartements pour assurer la continuation de l'humanité et s'occuper de l'éducation des enfants et les travaux domestiques. Et même pour légitimer la pédophilie et l'exploitation sexuelle des fillettes qui n'ont pas atteint l'âge de dix ans, des pervers ont donné naissance à des Hadiths qui salissent l'image du Prophète de l'Islam (que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui) et autorisent le mariage des adolescentes et des enfants".



Et dans son nouveau livre, il va encore plus loin : "Vraiment c'est quoi ce dieu qui ordonne de tuer les apostats, brûler les homosexuels, soumettre les peuples non-musulmans par la force, coloniser leurs terres, piller leurs richesses, liquider leurs hommes et esclavager leurs femmes et leurs enfants ?!



C'est quoi cette religion qui commande à ses adeptes la lâcheté et l'acceptation de l'injustice et l'humiliation ?! C'est quoi cette religion qui demande à ses fidèles de tolérer la dictature et ses crimes ?! C'est quoi cette religion qui applique "Allah a pardonné ce qui est passé" avec les grands criminels et sanctionne durement les victimes de leurs crimes ?!



Cette religion peut être tout sauf le produit d'Allah. Ça se voit clair qu'elle est le produit de lobbys criminels qui ont exploité la religion et falsifié ses concepts pour trahir le monde et s'accaparer de ses biens et ses richesses.



Cette difformité, nous devons la combattre par tous les moyens qu'on a. Nous devons l'enterrer pour rendre à l'Islam sa belle image et sa bonne réputation, et pour que sa Lumière éclaire de nouveau nos sociétés et notre monde.



En combattant cette difformité, en criant à haute voix que notre Prophète n'a jamais épousé une fillette de six ans et n'a jamais ordonné l'assassinat des apostats et l'islamisation des sociétés non-musulmanes par la force, etc., on rend de grands services à notre religion.



En agissant autrement, on participe à la mauvaise perception de l'Islam, aux succès de la propagande islamophobe... et à la hausse des cas d'apostasie dans notre monde".





