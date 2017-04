Kenya : de nouvelles contributions permettent au PAM de reprendre la distribution de rations alimentaires complètes aux réfugiés

Après plus d'un an de réduction des rations en raison d'une pénurie de fonds, de nouvelles contributions de bailleurs de fonds ont permis au Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies de reprendre la distribution de rations alimentaires complètes aux réfugiés dans les camps de Dadaab et de Kakuma, au Kenya, depuis le 1er avril.Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39...