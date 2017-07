INTERNATIONAL Kigali : Compte à rebours pour la prochaine Rencontre Internationale du Next Einstein Forum Einstein 2018

Alwihda Info | Par AMA - 12 Juillet 2017 modifié le 12 Juillet 2017 - 12:05

La Rencontre Internationale 2018 du NEF, conformément à la Déclaration de Dakar du NEF, se concentrera sur quatre domaines sous le thème central Un pont entre science et humanité : Connectivite, Ubiquité et Mobilité ; Santé de précision ; Climat, énergie, sécurité alimentaire et croissance ; Et renforcement de capacité scientifique de l'Afrique.

KIGALI, Rwanda, 10 juillet 2017 -/African Media Agency (AMA)/- Après le succès de sa Semaine Africaine de la Science, le Next Einstein Forum (NEF) annonce que la Rencontre Internationale du NEF 2018 aura lieu du 26 au 28 mars 2018. Le NEF, une initiative de l'Institut panafricain des Sciences Mathématiques (AIMS) en partenariat avec la Fondation Robert Bosch, tiendra sa deuxième Rencontre Internationale pour la science à Kigali, au Rwanda, sous le patronage de SE Le président Paul Kagame.



"Nous avons commencé le compte à rebours pour la Rencontre Internationale du NEF 2018, où plus d'un millier des plus brillants intellectuels de l'Afrique et du monde entier se réuniront pour mettre en avant les contributions des scientifiques et des innovateurs africains, pour discuter de la bonne gouvernance en sciences, de mise en œuvre de politiques scientifiques, et de l'impact de la recherche scientifique mondiale sur la vie quotidienne. Notre objectif est de mettre en évidence une approche holistique de la science et de la technologie, une approche qui encourage la recherche et le développement de pointe, l'incubation et la commercialisation, en mettant l'accent sur la façon dont la science peut aider à atteindre un développement durable, à réduire la pauvreté et les inégalités », a déclaré M. Thierry Zomahoun, Président Directeur Général d'AIMS et Président du NEF.



La Rencontre Internationale 2018 du NEF, conformément à la Déclaration de Dakar du NEF, se concentrera sur quatre domaines sous le thème central Un pont entre science et humanité : Connectivite, Ubiquité et Mobilité ; Santé de précision ; Climat, énergie, sécurité alimentaire et croissance ; Et renforcement de capacité scientifique de l'Afrique. Les participants auront droit à des interventions données par des prix Nobel et des scientifiques de renom, de jeunes chercheurs débutant leurs carrières, des innovateurs, des dirigeants politiques et des représentants de la société civile ainsi que des capitaines d'industrie.



"Le gouvernement du Rwanda est heureux de co-organiser la Rencontre Internationale du NEF 2018 car celle-ci s'inscrit dans le cadre de notre engagement à faire du Rwanda une économie fondée sur la connaissance et un pôle régional pour la science et de l'innovation. Nous avons investi beaucoup pour attirer des talents scientifiques alors que nous construisons la base scientifique du pays et que le Next Einstein Forum fait partie de plusieurs initiatives visant à atteindre cet objectif. Nous prévoyons des événements parallèles passionnants qui inspireront les jeunes étudiants et les chercheurs en devenir, a déclaré l'Hon. Papias Malimba Musafiri, ministre de l'Education du Rwanda.



Les Rencontres Internationales du NEF incluent des sessions passionnantes telles que les sessions de découvertes des lauréats du NEF, des discussions avec d'éminents invités, des séances de découverte et le concours continentale sur les défis du passage de l'invention à l'innovation marque déposée du NEF.



« Nous sommes fiers d'être une organisation axée sur la construction d'un pipeline de chercheurs et d'innovateurs africains. Plus de 50% des participants à la Rencontre Internationale du NEF inaugurée en 2016 à Dakar, au Sénégal, avait moins de 42 ans et nous n'attendons rien de moins pour cette édition. De plus, au-delà de la participation, nous nous sommes engagés à ce qu'au moins 40% des orateurs soit des femmes. Nous croyons que cela enrichira nos discussions et nos conclusions », a déclaré M. Zomahoun.



Les événements parallèles auront pour objectif de sensibiliser le grand public à la science au travers d'événements technologiques, de conférences publiques et d'autres événements culturels. Le programme préliminaire sera disponible en septembre 2017. Pour plus d'informations sur la façon de contribuer ou d'obtenir un stand lors de la Rencontre Internationale 2018 du NEF, écrivez à partner@nef.org.



