L'AJPDAR qualifie de "machination" le rapport épinglant l'Armée du Tchad en RCA

Le président de l'Association des Jeunes pour la Paix et l'Appui à la Renaissance du Tchad du Tchad (AJPDAR-TCHAD), Mahamat El-Mahadi Abdramane a fait, hier, samedi 17 juin 2017, à la Maison de Médias du Tchad, un point de presse protester contre le rapport du Haut Commissariat des Nations-Unies sur la crise en RCA qui impute la responsabilité des exactions commises dans ce pays à l'Armée Tchadienne.



Il a affirmé que ce rapport dénué de tout fondement et qui n'apporte aucune preuve matérielle, vient saper les efforts du gouvernement qui œuvre inlassablement pour la consolidation de la paix au Tchad et partout en Afrique.



Le président de l'Association des Jeunes pour la Paix et l'Appui à la Renaissance du Tchad du Tchad (AJPDAR-TCHAD), Mahamat El-Mahadi Abdramane a souligné que les soldats de l'Armée Tchadienne ont effectué par le passé une mission purement humanitaire en RCA avant de relever qu'imputer la responsabilité des exactions aux soldats sur les paisibles citoyens centrafricains est une pure machination orchestrée par les ennemis de la paix sans aucune justification.