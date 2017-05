L'Algérie condamne l'attaque terroriste contre l'armée tchadienne

« Nous condamnons avec la plus grande fermeté l’attaque terroriste perpétrée hier contre une position de l’armée tchadienne à Kaïga, dans la région du lac Tchad », a déclaré à l’APS M. Benali Cherif. Nous exprimons notre solidarité avec le peuple et le gouvernement tchadiens frères », a-t-il ajouté. « Nous saluons l’engagement du peuple tchadien et de ses forces armées dans la lutte contre le terrorisme, de même que nous considérons la réponse solidaire des pays de la région comme une réponse nécessaire qui a besoin d’être davantage soutenue pour infléchir les desseins destructeurs des terroristes et contenir la menace qu’ils font peser sur la quiétude des populations et la stabilité dans cette partie névralgique de notre continent africain », a conclu le porte-parole du MAE. Algérie360