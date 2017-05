L'Egypte menace d'occuper le Soudan en 48 heures

Les relations entre l'Égypte et le Soudan ne cessent de se détériorer surtout après la grande offensive militaire lancée samedi dernier par les mouvements politico-militaires soudanais dans le Darfour et après la saisie par les forces soudanaises des armes dont six chars de fabrication égyptienne. Des rebelles faits prisonniers ont avoué dans des interrogatoires qu'ils ont bénéficié d'un soutien militaire de l'Égypte. Des instructeurs égyptiens ont assuré des formations militaires selon les rebelles capturés.

Le Président soudanais a dans une déclaration à la télévision arabe Aljazeera accusé nommément l'Égypte d'avoir apporté un soutien militaire aux rebelles. Il dit regretter que les armes saisies sont de fabrication égyptienne. Une accusation corroborée par le commandant des milices armés.

Quelques heures après la déclaration de Omar Elbechir, l'ambassadeur d'Egypte a été convoqué par le ministère soudanais des affaires étrangères. Le Président Alsissi a apporté un démenti formel jugeant sans fondement les accusations du Soudan "l'Égypte ne complote jamais contre un pays", a indiqué Alsissi. Mais c'était sans compter sur la position des soudanais qui disent avoir d'éléments concrets de l'implication de l'Égypte, pour ne pas croire au démenti du Président Alsissi. L'aviation égyptienne a multiplié ses survols au dessus de Halayib et un haut responsable égyptien le Docteur Moustapha Alfaki a même déclaré que l'Égypte est capable d'occuper le Soudan en 48 heures.