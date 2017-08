ANNONCES L’INSTITUT INTERNATIONAL D’AFRIQUE CENTRALE (IIAC-SUP), un Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur Agréé par l’Etat du Tchad, située à Moundou _ Informe les Parents Elèves et Etudiants, que les cours débutent en Septembre pour l'Année 2017-2018

Alwihda Info | Par IIAC-SUP - 19 Août 2017 modifié le 19 Août 2017 - 14:28

L’INSTITUT INTERNATIONAL D’AFRIQUE CENTRALE (IIAC-SUP), un Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur Agréé par l’Etat du Tchad, située à Moundou,

Informe les Parents Elèves et Etudiants, que les cours débutent en Septembre au titre de la Nouvelle Année Académique 2017-2018, et que les Inscriptions sur Etude de Dossier, se Poursuivent tous les jours ouvrables et les Samedis en 1ère, 2ème et 3ème Années au sein des ses filières de formation, ci-après en :

1- MEDECINE ET SCIENCES DE LA SANTE (Options : Médecine Générale, Pharmacie, Sage-Femme, Kinésithérapie, Sciences Infirmières, Analyses Médicales, Radiologie Médicale, Santé Publique et Génie Sanitaire) ;

2- SCIENCES DE L’INGENIEUR (Options : Génie Civil, Bâtiment et Travaux Publics, Topographe-Géomètre, Architecture, Mines Pétrole et Pétrochimie, QHSE, Mécatronique, Génie Info-Télécom, Génie Electrique, Energies Renouvelables, Génie Agricole et Elevage, Génie Industriel, Génie Chimique, Génie de l’Eau, Génie de l’Environnement) ;

3- DROIT, ECONOMIE, GESTION ET SCIENCES SOCIALES. (Options : Administration Générale, Douane-Transit, GRH, Management des Projets, MBA, Banque, Assurance, Comptabilité, Prévoyance Sociale, Diplomatie, Expertise Comptable, Audit et Contrôle de Gestion, Fonction Publique Internationale, Secrétariat de Direction, Intelligence et Stratégie.).

Pour l’instant, la Formation se déroule à Moundou et en Français. Certaines formations peuvent se faire à distance.

En Outre, notre année universitaire passée s’est bien achevée avec une réelle satisfaction sans interruption. Celle-ci a vu nos anciens étudiants régulièrement inscrits obtenir à temps leurs Relevés de Notes de fin d’Année 2016-2017, et, certains parmi eux ont pu ainsi, effectuer leurs Stages Pratiques et d’Application de Mobilité Internationale dans les pays de l’Espace Afrique Centrale du groupe.

INFOLINE POUR TOUT RENSEIGNEMENTS, Tél : MOUNDOU : 92 20 20 32 _ 63 43 43 12 _ 92 20 20 39 _ 65 22 80 80 _,. EMAIL : uiac01@yahoo.fr _, SITE WEB : www.campus-uiac.com _,



L’INSTITUT INTERNATIONAL D’AFRIQUE CENTRALE (IIAC-SUP), un Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur Agréé par l’Etat du Tchad, située à Moundou, Informe les Parents Elèves et Etudiants, que les cours débutent en Septembre au titre de la Nouvelle Année Académique 2017-2018, et que les Inscriptions sur Etude de Dossier, se Poursuivent tous les jours ouvrables et les Samedis en 1ère, 2ème et 3ème Années au sein des ses filières de formation, ci-après en : 1- MEDECINE ET SCIENCES DE LA SANTE (Options : Médecine Générale, Pharmacie, Sage-Femme, Kinésithérapie, Sciences Infirmières, Analyses Médicales, Radiologie Médicale, Santé Publique et Génie Sanitaire) ; 2- SCIENCES DE L’INGENIEUR (Options : Génie Civil, Bâtiment et Travaux Publics, Topographe-Géomètre, Architecture, Mines Pétrole et Pétrochimie, QHSE, Mécatronique, Génie Info-Télécom, Génie Electrique, Energies Renouvelables, Génie Agricole et Elevage, Génie Industriel, Génie Chimique, Génie de l’Eau, Génie de l’Environnement) ; 3- DROIT, ECONOMIE, GESTION ET SCIENCES SOCIALES. (Options : Administration Générale, Douane-Transit, GRH, Management des Projets, MBA, Banque, Assurance, Comptabilité, Prévoyance Sociale, Diplomatie, Expertise Comptable, Audit et Contrôle de Gestion, Fonction Publique Internationale, Secrétariat de Direction, Intelligence et Stratégie.). Pour l’instant, la Formation se déroule à Moundou et en Français. Certaines formations peuvent se faire à distance. En Outre, notre année universitaire passée s’est bien achevée avec une réelle satisfaction sans interruption. Celle-ci a vu nos anciens étudiants régulièrement inscrits obtenir à temps leurs Relevés de Notes de fin d’Année 2016-2017, et, certains parmi eux ont pu ainsi, effectuer leurs Stages Pratiques et d’Application de Mobilité Internationale dans les pays de l’Espace Afrique Centrale du groupe. INFOLINE POUR TOUT RENSEIGNEMENTS, Tél : MOUNDOU : 92 20 20 32 _ 63 43 43 12 _ 92 20 20 39 _ 65 22 80 80 _,. EMAIL : uiac01@yahoo.fr _, SITE WEB : www.campus-uiac.com _, L’INSTITUT INTERNATIONAL D’AFRIQUE CENTRALE (IIAC-SUP), un Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur Agréé par l’Etat du Tchad, située à Moundou,

Informe les Parents Elèves et Etudiants, que les cours débutent en Septembre au titre de la Nouvelle Année Académique 2017-2018, et que les Inscriptions sur Etude de Dossier, se Poursuivent tous les jours ouvrables et les Samedis en 1ère, 2ème et 3ème Années au sein des ses filières de formation, ci-après en :

1- MEDECINE ET SCIENCES DE LA SANTE (Options : Médecine Générale, Pharmacie, Sage-Femme, Kinésithérapie, Sciences Infirmières, Analyses Médicales, Radiologie Médicale, Santé Publique et Génie Sanitaire) ;

2- SCIENCES DE L’INGENIEUR (Options : Génie Civil, Bâtiment et Travaux Publics, Topographe-Géomètre, Architecture, Mines Pétrole et Pétrochimie, QHSE, Mécatronique, Génie Info-Télécom, Génie Electrique, Energies Renouvelables, Génie Agricole et Elevage, Génie Industriel, Génie Chimique, Génie de l’Eau, Génie de l’Environnement) ;

3- DROIT, ECONOMIE, GESTION ET SCIENCES SOCIALES. (Options : Administration Générale, Douane-Transit, GRH, Management des Projets, MBA, Banque, Assurance, Comptabilité, Prévoyance Sociale, Diplomatie, Expertise Comptable, Audit et Contrôle de Gestion, Fonction Publique Internationale, Secrétariat de Direction, Intelligence et Stratégie.).

Pour l’instant, la Formation se déroule à Moundou et en Français. Certaines formations peuvent se faire à distance.

En Outre, notre année universitaire passée s’est bien achevée avec une réelle satisfaction sans interruption. Celle-ci a vu nos anciens étudiants régulièrement inscrits obtenir à temps leurs Relevés de Notes de fin d’Année 2016-2017, et, certains parmi eux ont pu ainsi, effectuer leurs Stages Pratiques et d’Application de Mobilité Internationale dans les pays de l’Espace Afrique Centrale du groupe.

INFOLINE POUR TOUT RENSEIGNEMENTS, Tél : MOUNDOU : 92 20 20 32 _ 63 43 43 12 _ 92 20 20 39 _ 65 22 80 80 _,. EMAIL : uiac01@yahoo.fr _, SITE WEB : www.campus-uiac.com _,





Dans la même rubrique : < > A LOUER : Immeuble pour clinique à N'Djamena Villa neuve à louer à N'Djamena, Tchad A LOUER : Immeuble pour clinique à N'Djamena