L’UA plaide pour le renforcement de ses engagements pour sauvegarder le multilatéralisme

La commission de l’Union Africaine a clos hier soir, jeudi 26 octobre 2017, au Hilton Hôtel de N’Djamena, la 8ème rencontre annuelle de haut niveau de l’Union Africaine des envoyés spéciaux et médiateurs sur la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. Elle a été placée sous le thème « Faire taire les armes, l’ordre mondial émergent, le multilatéralisme et l’Afrique ».



La rencontre annuelle des retraités a réunie d’anciens chefs d’État, des hauts représentants de la Commission de l’UA, ses envoyés spéciaux et des hauts représentants, médiateurs, membres du groupe des sages, membres du Réseau panafricain des sages et d’autres représentants des Communautés économiques régionales qui se sont penchées sur la place de l’Afrique dans le système.



Les participants ont analysé les multiples facettes du multilatéralisme, les risques et les opportunités pour le continent africain dans le nouvel ordre mondial.



Au cours des deux jours de la rencontre, les échanges ont essentiellement porté sur la politique mondiale et les questions de gouvernance, y compris les défis émergents du multilatéralisme tels que développés depuis 1945 avec la création des Nations-Unies, l’état de paix et de sécurité internationale et les questions de gouvernance économique et environnementale. Les participants ont examiné le potentiel de l’Afrique à relever ses défis, en particulier en matière de prévention, de gestion des conflits et dans l'optique de maintenir une paix durable en vue de se pencher sur l’expérience du continent, de définir et de mettre en œuvre le programme mondial en partenariat avec les partenaires stratégiques internationaux.



En outre, la rencontre de N’Djamena visait à créer un nouvel élan pour faire avancer la vision visant à « faire taire les armes en Afrique d’ici 2020 », tel que stipulé dans la feuille de route principale de l’Union Africaine regroupant un ensemble de mesures pratiques.



Par ailleurs, elle a permis à travers ces échanges à contribuer à enrichir la vision de l’Union Africaine dans la promotion de la paix, de la sécurité et de stabilité pouvant aboutir à l’unité et la cohésion de l’Afrique comme vecteur de poids dans la gouvernance mondiale, le renforcement des structures multilatérales du continent, le nécessaire dialogue pour régler les conflits, et la gouvernance responsable afin de prévenir les crises récurrentes sur le continent Africain.