L'Union Africaine condamne l'attaque terroriste contre l'armée tchadienne

Addis Abéba, le 6 mai 2017: Le Président de la Commission de l'Union africaine (UA), S.E.M Moussa Faki Mahamat, condamne de la manière la plus ferme les attaques lâches et meurtrières perpétrées par le groupe terroriste Boko Haram contre des positions de l’armée tchadienne dans la région du lac Tchad, proche de la frontière nigériane, qui ont entrainé neuf (09) pertes en vies humaines selon un bilan provisoire. Il présente les condoléances de l'UA au Président et au gouvernement de la République du Tchad ainsi qu’aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le Président de la Commission salue en outre la réaction prompte et énergique de l’armée tchadienne qui a fait plus d’une quarantaine de morts du côté des terroristes dont quelques rescapés ont été repoussés.



Le Président de la Commission renouvelle la solidarité de l’UA au Tchad, ainsi qu’aux autres pays de la Commission du Bassin du Lac Tchad, à travers un appui continu à l’action de la Force Multinationale Mixte (FMM). Dans ce cadre, dans le prolongement de son appui aux pays affectés par les atrocités du groupe terroriste Boko Haram, le Président de la Commission, en compagnie du Commissaire à la Paix et à la Sécurité, entreprendra incessamment une visite dans les pays de la région pour les assurer de la détermination de l’UA à poursuivre sa contribution à leurs efforts de lutte contre Boko Haram.



Le Président de la Commission souligne encore une fois que le terrorisme constitue une menace à la paix et à la sécurité dans le monde. Il réitère à cet effet son appel à la communauté internationale dans son ensemble pour le renforcement de la coopération internationale en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.