L'Union africaine condamne les attaques visant les soldats de la Paix et les actes de violence contre les civils en République Centrafricaine

Addis Abéba, le 14 mai 2017: Le Président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, condamne fermement les attaques ignobles perpétrées par des assaillants armés, les 8 et 13 mai 2017, à Bangassou, dans le sud-est de la République centrafricaine (RCA), et dans les environs de cette localité, contre la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en RCA (MINUSCA), faisant plusieurs morts et blessés parmi les casques bleus. Il condamne tout aussi fermement les actes de violence criminels ciblant les civils dans ces zones, qui ont causé des pertes en vies humaines et induit de nouveaux déplacements de populations.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/communique-de-pr...