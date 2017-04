L’Union européenne contribue 3 milliards GNF à la lutte contre l’épidémie de rougeole en Guinée

La Direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) a contribué aux efforts déployés pour contenir l’épidémie de rougeole qui touche actuellement la Guinée en allouant 3,015 milliards de francs guinéens (300 000 euros) afin de vacciner les enfants á N’Zérékoré, la préfecture la plus touchée, et soigner les malades. […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...