L'armée libyenne arrête une tchadienne dirigeante d'une mafia

وتتخذ سرور، التي تنحدر من تشاد من سلسلة جبال تبيستي، جنوب ليبيا معقلا لها، وترتبط بعلاقات مع المعارضة التشادية، إضافة إلى أنها تتمتع بعلاقات واسعة ومتشعبة وبنفوذ كبير. وكان رئيس كتيبة الاستطلاع في دوريات طبرق العقيد جمعة خميس العبيدي صرح بأن"مريم سرور قائدة وزعيمة المتمردين المرتزقة التباوية التشادية الكانجا.. تعمل بالحرابة والقرصنة والنهب وخارجة عن سيطرة الدولة". وقدّر العبيدي القوة التي تقودها مريم سرور، بأكثر من 150 سيارة مسلحة تحمل مئات المقاتلين، وتمارس الخطف والسرقة والحرابة فضلا عن التهريب، لافتا إلى أن عصابتها هي المسؤولة عن خطف ثمانية أفراد من الجيش في أبريل/نيسان الماضي، وقد قامت حينها بعرضهم للبيع على مجلس شورى درنة والقوة الثالثة! وتروى قصص عديدة عن هذه "الزعيمة" التي تقود عصابة التهريب التي تسيطر على الجنوب الليبي وتعادي الجيش الوطني. وتقول رواية إن زوج مريم سرور، كان قائدا في صفوف للمعارضة التشادية، وإنه قتل في معركة مع الجيش الوطني الليبي، ولهذا السبب تعاديه "الزعيمة" وتنسج علاقات مع خصومه، وقد وسعت نشاطها ليصل إلى هون وسوكنة في الوسط، بل وحتى طبرق وإجدابيا ومصراتة في أقصى الشمال. وينسب إلى هذه "الأمازونكا" أنها تعهدت بالانتقام لزوجها من الجيش الوطني الليبي، وأنها سخرت جهدها لدعم المليشيات المنافسة له وأمدتها بالمرتزقة والسلاح مقابل أموال طائلة. المصدر: وكالات محمد الطاهر