L'armée nigériane dit avoir mis en déroute Abubakar Shekau le chef de Boko Haram

© koaci.com – Mardi 28 Mars 2017 –L’armée nigériane a annoncé aujourd’hui, par la voix de son ministre de la défense Mansur Dan-Ali, avoir mis en déroute les troupes de la secte Boko Haram et conduit à la fuite de son chef spirituel Abubakar Shekau. « Le quartier général de Boko Haram a été saccagé et détruit. Il (Shekau) est en fuite, il pourrait donc se cacher dans l'une des enclaves de la forêt de Sambisa », a-t-il affirmé. L’armée nigériane a en outre indiqué avoir mis la main sur des vidéos enregistrées par Abubakar Shekau dans lesquelles il annonçait être vivant et être prêt à lancer encore des attaques meurtrières. Responsable de 20.000 morts et 2.3 millions de déplacés au Nigeria depuis 2009, Abubakar Shekau avait été annoncé pour mort à deux reprises en 2014 par l’armée nigériane ; il avait refait surface et continué ses expéditions punitives auprès des populations et de l’armée. Cette fois-ci, les autorités militaires soutiennent qu’il « serait bientôt capturé », et que les troupes de l’armée ont encerclé la forêt de Sambisa et sont entrain de fouiller au peigne fin tous les endroits de cette forêt. Casimir Boh, Abidjan