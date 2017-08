L'armée tchadienne aux trousses des assaillants qui ont attaqué un convoi

Des renforts de l'armée tchadienne dépêchés sur les lieux de l'attaque se sont mis aux trousses ce samedi 19 août des assaillants lourdement armés qui auraient franchi la frontière Libyenne et attaqué un convoi militaire.



Deux officiers dont un commandant de groupe et un commandant du renseignement militaire ont été tués lors de ce violent affrontement qui a opposé avant-hier soir les éléments du premier groupement de l'unité d'élite anti-terroriste de l'armée à des rebelles.



L'attaque aurait fait 7 morts et une dizaine de blessés.