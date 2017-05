L’écrivain Mahamat Acyl Dagache invite la jeunesse tchadienne à la prise de conscience

L’écrivain Mahamat Acyl Dagache a présenté officiellement, hier, samedi 13 mai 2017, au CEFOD, lors d’une cérémonie, la présentation de son livre intitulé « Le cri de l’espoir » en présence de personnalités, de ses amis, parents et invités.



Ce recueil de 71 poèmes traduit bien la somme de ses expériences dans l’observation de sa société et de son désir d’attirer l’attention des dirigeants sur les vrais problèmes qui minent la jeunesse en vue de réveiller leur conscience pour prendre en main sa propre destinée.



Il relate aussi tous les sujets majeurs qui contribuent à l’équilibre et à la consolidation de la société Tchadienne, entre autre le « Temps » pour réveiller la jeunesse Tchadienne à être placée par les gouvernants à être placée au centre du développement de la société, « Tout change » pour attirer l’attention de la société sur la mutation en cours et « le chômeur» pour interpeller les autorités à résorber ce fléau qui hypothèque le sort de plusieurs diplômés sans emploi.



Ce recueil de poème vise aussi à apporter une lueur d’espoir dans les cœurs et à participer à la prise de conscience collective aux problèmes de la jeunesse et surtout à susciter une génération de jeunes désireux d’être acteur de la transformation de la société.



L’écrivain Mahamat Acyl Dagache a souligné qu’une lueur d’espoir est fondamentale et nécessaire pour susciter une génération qui pourra relever les défis qui s’opposent à elles. Avant d’ajouter qu’il en va du devoir de la jeunesse mondiale, africaine et particulièrement Tchadienne de pouvoir s’attaquer à la racine du mal qui menace son existence actuelle que future.



« Lorsque nous parcourons du regard de la société Tchadienne et portons une attention particulièrement critique sur le devenir de cette jeunesse ancrée aux prismes d’opportunité économique, de la guerre, du manque de créativité, du chômage, de l'alcoolisme, le banditisme, le vagabondage sexuel et de la criminalité, en ce qui nous concerne, nous avons opté pour la voie des plumes. Sans pour autant être la meilleure voie que les autres, nous disons qu’une véritable lutte ne se remporte que dans la pensée d’abord avant de se manifester sur le plan physique », a-t-il martelé.



L’auteur a consacré cinq ans pour finaliser son livre intitulé « Le cri de l’espoir », paru à la maison d’édition Sao.



Un parent recommande au gouvernement d’insérer ce livre dans le programme de l’enseignant du Tchad. La remise de cadeaux au quatre heureux gagnants pour avoir participé à une émission interactive (Garder l’écoute) sur les ondes de la Radio Nationale Tchadienne et la prise de photo de famille de l’écrivain avec les récipiendaires ont sanctionné la cérémonie du lancement de livre.