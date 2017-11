L'importance de la climatisation des voitures 

La climatisation est un système de gaz à compression/décompression alimenté par une courroie accessoire qui permet d’ajuster instantanément la température ambiante à l’intérieur du véhicule. Le gaz passe par différentes étapes avant de ressortir par l’habitacle en intégrant les critères demandés. L’air produit par le climatiseur du véhicule est complètement filtré et nettoyé pour que les passagers et le conducteur puisse profiter d’une température toujours agréable à l’intérieur de l’habitacle et respirer de l’air pur. Une fois que cet air est projeté hors de l’habitacle, il se transformera de nouveau en gaz et le circuit reprend en boucle.Il est nécessaire de bien entretenir la climatisation de la voiture . En effet, un climatiseur auto mal nettoyé laisse passer de l’air non purifié contenant des particules infimes qui peuvent causer de graves soucis de santé au conducteur et aux occupants : allergies, problèmes respiratoires, etc… . Une défaillance au niveau du système de climatisation peut aussi représenter un danger pour les occupants de la voiture. Un entretien mal effectué de la climatisation automobile peut également avoir des effets sur la voiture pour ne citer que la consommation excessive de carburant.Pourquoi avoir la climatisation dans mon véhicule est important ?Si auparavant, sur les voitures anciennes, la climatisation était une option supplémentaire pour le confort , au même titre que les vitres électriques, les modèles de voiture européennes modernes, conçues à partir des années 1990, intègrent, pour la plupart, le système de climatisation. Les réglages de la climatisation auto trouvent leur place sur le tableau de bord.Le système de climatisation garantit le confort et le bien-être du conducteur et des occupants d’une voiture. En effet, le système permet, avant tout, de réguler la température et l’humidité au sein de l’habitacle si les critères extérieurs ne conviennent pas au conducteur et aux passagers. Le conducteur a besoin de disposer des conditions optimales pour pouvoir conduire sereinement et en toute sécurité. Une température trop élevé ou trop basse peut représenter une véritable gêne pour le conducteur et, ainsi, altérer sa tranquillité et sa concentration. Par ailleurs, l’humidité peut représenter un véritable danger, notamment à cause de la formation de buée dans l’habitacle par temps de pluie. La buée se pose sur les surfaces vitrées et modifie considérablement la vision du conducteur.La climatisation automobile garantit une meilleure qualité d’air à l’intérieur de la voiture grâce aux différentes étapes constituant le système et notamment aux dispositions techniques qui purifient l’air circulant dans l’habitacle de la voiture en éliminant les impuretés ainsi que tous les éléments qui peuvent nuire à la santé des occupants de la voiture. Il est primordial de vérifier et d’entretenir régulièrement tous les éléments qui constituent le système de climatisation auto afin de pouvoir bénéficier d’un air toujours bien assainit à l’intérieur de la voiture.